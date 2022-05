Зірковий батальйон: хто зі знаменитостей активно підтримує Україну у війні з Росією

Українців підтримує весь світ. Багато знаменитостей одягають синьо-жовті вбрання, значки та стрічки, записують звернення, пісні та заяви, збирають гроші та відкривають свій дім для біженців. Найсміливіші з них приїздять до України особисто.

Шон Пенн

Шон Пенн / Фото: Associated Press

Коли почалося широкомасштабне вторгнення російських військ, Шон Пенн був саме в Україні. Він знімав документальний фільм Vice Studios про війну Росії в Україні. Акторові довелося кинути свою машину і разом із двома колегами пройти кілька кілометрів пішки до польського кордону, щоб урятуватися від війни.

Та за деякий час він знову повернувся до Східної Європи, щоб допомагати Україні – у Кракові актор та режисер підписав гуманітарний контракт із мером міста Яцеком Майхровським, аби допомагати біженцям.

Пізніше в інтерв'ю Hollywood Authentic Шон Пенн повідомив, що вже готовий взяти до рук зброю, щоб боротися разом з Україною проти Росії в повномасштабній війні, розв'язаній цією країною.

Кері Фукунага

Кері Фукунага / Фото: Associated Press

Кері Фуканага – режисер, який зняв 25-й фільм бондіани "Не час помирати", також він був режисером першого сезону телесеріалу каналу HBO "Справжній детектив". Після початку широкомасштабного вторгнення Росії до України режисер приїхав до Львова, а згодом – до Києва.

Фукунага приїхав разом зі всесвітньо відомим шеф-кухарем Хосе Андресом. Його World Central Kitchen вже понад 10 років годує людей у зонах стихійного лиха. Тепер вони приїхали годувати й українців. З гуманітарною місією Хосе і Кері вже встигли об'їздити Київщину, що звільнилася від окупантів, побували і в Харкові.

Про те, що спонукало його приїхати до України, режисер каже так: "Мене обурювало те, що міжнародна спільнота, мені здавалося, робила недостатньо, щоб зупинити цю війну. Я думав, що можу зробити як людина? І яку допомогу запропонувати?"

Режисер стверджує, що не має наміру знімати фільм про війну в Україні, бо вважає, що це мають робити самі українці.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Приїзд суперзірки викликав захоплення українців та справжню істерику росіян.

Джолі не анонсувала свій візит, тому коли 30 квітня в телеграм-каналах з'явилося відео, зняте очевидцями її приїзду у Львові, багато хто не відразу повірив. Голлівудська актриса та спеціальна амбасадорка ООН у справах біженців зайшла до "Львівських круасанів" випити кави, потім відвідала табір біженців і навіть змушена була бігти в укриття під час повітряної тривоги.

Боно та U2

Боно / Фото: Олександр Маркушин/Telegram

8 травня легендарний ірландський рок-гурт U2 на чолі із солістом Боно несподівано дав концерт у київському метро. Також учасники колективу відвідали звільнені від російських окупантів Бучу та Ірпінь.

"Вони приїхали на запрошення Володимира Зеленського та кажуть, що підтримають будь-яке запрошення від України, бо всім серцем підтримують українців", – сказав міністр культури Олександр Ткаченко.

Лів Шрайбер

Лів Шрайбер / Фото: Associated Press

Знаменитий актор, режисер та сценарист Лів Шрайбер приїхав на українсько-польський кордон, щоб із благодійною організацією World Central Kitchen готувати гарячі обіди для українських біженців. На своїй сторінці в Instagram актор показав, як готував борщ.

У своєму Instagram він розповів, як у підвалі свого готелю у Львові пережив три повітряні тривоги за ніч.

"Задрімати на вулиці після довгої ночі у Львові. Стільки історій, такі неймовірно стійкі люди. Я зараз удома цілий та неушкоджений. Хотів би я сказати те саме про них", – додав актор і закликав усіх донатити на підтримку України.

Ед Ширан

Ед Ширан / Фото: Associated Press

На початку травня британський артист Ед Ширан та український гурт "Антитіла" представили спільну пісню "2step/Сирени обірвали наш сон", в якій зазвучали українська та англійська мови.

Відео на композицію за п'ять днів після прем'єри набрало майже три мільйони переглядів та 177 тисяч лайків. Також кліп зайняв перше місце за рекомендаціями платформи YouTube в Україні. Кошти, зібрані з монетизації відео, Ширан перерахує на гуманітарну допомогу Україні.

Міла Куніс та Ештон Кутчер

Міла Куніс та Ештон Кутчер / Фото: Associated Press

Під час вручення "Оскара" акторка Міла Куніс, яка народилася в українському місті Чернівці, виголосила зі сцени емоційну промову. Разом із чоловіком Ештоном Кутчером вони займаються збором коштів на допомогу Україні, вже зібрали понад 30 мільйонів доларів, а також пожертвували українцям 3 мільйони з особистого рахунку.

Пізніше подружжя розповіло, що вони збирають 20 тис. бронежилетів, щоб відправити їх українській армії. Окрім цього, актори допомагатимуть українським дітям, які через війну втратили своїх батьків.

Стінг

Стінг / Фото: Getty Images

Британський музикант вирішив висловити свою підтримку українцям та виконав пісню Russians, яка була написана ним 1985 року для дебютного альбому The Dream of the Blue Turtles.

Стінг заявив, що більше не виступатиме для російських олігархів, а також пожертвував гроші для допомоги постраждалим.

Бенедикт Камбербетч

Бенедикт Камбербетч / Фото: Getty Images

Актор дуже підтримує Україну. В середині березня на церемонії вручення нагород EE British Academy Film Awards 2022 у коментарі телеканалу Sky News він сказав, що сподівається стати учасником урядової програми Великої Британії з з прийому біженців з України.

На відкритті своєї іменної зірки Камбербетч сказав: "У цю дивовижну мить мого життя, користуючись цим випадком, я хочу привернути вашу увагу до того, що відбувається в Україні. Я хочу висловити свою підтримку українцям, а також підтримку росіянам, які намагаються протистояти клептократії та ідіотизму своєї влади".

На церемонію "Оскар" Бенедикт прийшов із нагрудним значком у вигляді прапора України.

Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі

Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Актори закликали світ підтримати українців та пожертвувати кошти для допомоги біженцям. На своїх сторінках у соцмережах вони заявили, що пожертвують 1 мільйон доларів на допомогу українським біженцям, які рятуються від війни після вторгнення Росії.

"За 48 годин незліченна кількість українців були змушені втекти зі своїх будинків до сусідніх країн. Їм потрібен захист. Коли ви зробите пожертву, ми збільшимо її до 1 мільйона доларів США, подвоївши підтримку", – йдеться у заяві пари.

Девід та Вікторія Бекхеми

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Associated Press

Пара пожертвувала понад 1 млн. Девід Бекхем залучив до допомоги українцям свій благодійний фонд.

"Матері змушені втікати разом із дітьми. Сім'ї розірвані. За ніч дітей забрали з ліжок і перетворили на біженців. 7,5 млн дітей зараз у групі ризику", – написав колишній футболіст.

Девід Бекхем також надав на день у вільний доступ свою багатомільйонну сторінку в Instagram лікарці з України, яка могла таким чином розповісти багатьом людям у всьому світі, як лікують у бомбосховищах людей, постраждалих під час обстрілів окупантів.

Стівен Спілберг та його дружина Кейт Кепшоу

Стівен Спілберг і Кейт Кепшоу / Фото: Associated Press

Подружжя пожертвувало 1 мільйон доларів на підтримку гуманітарної допомоги в Україні після вторгнення Росії.

Через свій благодійний фонд Hearthland Foundation Спілберг та Кепшоу виділили гроші кільком організаціям в Україні та за її межами, зокрема Польському Червоному Хресту, Польській гуманітарній акції, Світовій центральній кухні, Товариству допомоги євреям-іммігрантам та Фонду невідкладних дій.

Енн Гетевей

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

Актриса підтримала Україну та наш народ публікацією у своєму Instagram:

"Мир – це право людини. Будь ласка, приєднуйтеся до мене у пожертвах @redcrossukraine, @unicef ​​та @savethechildren (і/або скрізь, де ви можете).

Я посилаю свої постійні щирі молитви народові України."

Г'ю Лорі

Г'ю Лорі / Фото: Associated Press

Британський актор Г'ю Лорі, відомий багатьом насамперед завдяки головній ролі у серіалі "Доктор Хаус", підтримав Україну. Зірка запостив на своїй сторінці у Twitter прапор України.

"От і все. Більше жодних болісних зауважень про собак і погоду", – написав актор, який дуже любить собак, у своєму твіті.

Г'ю Джекман

Г'ю Джекман

Австралійський актор, зірка серії фільмів "Люди Ікс" – Г'ю Джекман – також підтримав Україну. У своєму Instagram він опублікував відео з Володимиром Зеленським, у якому президент закликає світ зупинити владу Росії та допомогти нашій країні.

Актор також поспілкувався з 7-річним біженцем із Одеси, про що написав у своєму блозі:

"Привітайте з моїм новим, дуже мужнім другом Костею. Йому 7. Лише кілька годин тому він потрапив до центру Unicef ​​Blue Dot у Румунії після того, як втік зі свого будинку в Україні. Він намалював цю фотографію Росомахи. Дуже схожий, вам не здається?"

Пол Маккартні

Сер Пол Маккартні / Фото: Associated Press

Сер Пол підтримав Україну на концерті, яким відкрив своє світове турне. Воно розпочалося у Спокані, штат Вашингтон. Під час концерту Маккартні розгорнув на сцені український прапор.

Деніел Редкліфф

Деніел Редкліфф / Фото: Associated Press

Зірка Гаррі Поттера Деніел Редкліфф вирішив підтримати українців під час війни. Актор продає мантії з краватками різного кольору із самого Гоґвортса. Отримані від продажу кошти він спрямує на допомогу українським сім'ям, які постраждали від військових дій Росії.

Шер

Шер / Фото: Associated Press

Актриса та співачка висловила готовність поселити у своєму будинку біженців з України. "Україна – друга за величиною країна в Європі після Росії. Якщо ми не озброїмо Україну танками та іншою необхідною для захисту технікою, можемо пошкодувати про це. Росія не просто дихатиме в спину Європі, але й захоче її зламати", – заявила Шер.

Шеннен Догерті

Шеннен Доерті / Фото: Associated Press

Актриса опублікувала в Instagram кадри з Краматорська, де внаслідок ракетного удару РФ по вокзалу загинули 50 людей, з них п'ятеро – діти. Шеннен також написала емоційний пост:

Путін – монстр, і той, хто чинить подібні дії проти мирних жителів, теж жахливий. Тож що ми можемо зробити? Вчиняйте тиск на наші уряди, щоб вони робили більше. Діліться інформацією, продовжуйте говорити про те, що відбувається. Жертвуйте на гуманітарну допомогу. Не заплющуйте на це очі, тому що краще не бути свідком військових злочинів. Не ігноруйте це, тому що вам здається, що це не ваша проблема. Це проблема для всіх нас. Нехай благословить вас усіх Бог. Хай благословить Бог Україну."

Джуліан Леннон

Син Джона Леннона порушив свою стару обітницю ніколи не виконувати найзнаковішу сольну пісню свого батька – засновника гурту The Beatles Джона Леннона.

Джуліан пояснив, чому він порушив свою попередню клятву, що "заспіває пісню лише в тому разі, якщо це буде кінець світу".

"Чому саме зараз, після всіх цих років? Я завжди казав, що єдиний раз, коли я коли-небудь думав би заспівати "Imagine", був би кінець світу. Але його тексти (Джона Леннона. – Ред.) відображають наше колективне бажання миру у всьому світі. Тому що в цій пісні ми переносимося в простір, де любов і єдність стають нашою реальністю хоча б на мить. Пісня відображає світло в кінці тунелю, на яке ми всі сподіваємося. Внаслідок тривалого вбивчого насильства мільйони невинних сімей змушені були залишити затишок своїх домівок, шукати притулку в іншому місці.

Джуліан назвав війну в Україні величезною трагедією.

Том Оделл

Том Оделл / Фото: Associated Press

31-річний британський співак Том Оделл підтримав українців і заспівав для біженців просто на вокзалі Бухареста.

Він виконав чуттєву пісню "Another love", зігравши на синтезаторі перед публікою, що тримала в руках листи, на яких були намальовані серця в кольорах українського прапора.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

В Instagram Stories Лопес зробила репост Global Citizen – міжнародної освітньої та правозахисної організації, щоб усі охочі допомогти Україні дізналися, як це зробити.

"Світ спостерігає за несамовитими новинами про вторгнення Росії до України. Обробити треба одразу багато, але є способи, якими ми всі можемо підтримати Україну з будь-якої точки світу. Прогорніть, щоб дізнатися, як допомогти і підняти свій голос за мир і справедливість, а потім перейдіть за посиланням у нашій біографії, щоб дізнатися більше”, – написала співачка.

Співачка має намір виступити на благодійному гала-вечорі Luisa Via Roma, який відбудеться за підтримки UNICEF на італійському острові Капрі. Захід запланований на 30 липня в історичному комплексі Чертоза-ді-Сан-Джакомо. Частину коштів, зібраних під час концерту, буде перераховано на допомогу українцям, які постраждали від війни Росії в Україні.

Кевін Бейкон

Кевін Бейкон / Фото: Getty Images

Актор, якого ми знаємо за фільмами "Аполлон 13" та "Невидимка", разом зі своїм 72-річним братом Майклом виступили у Вашингтоні, щоб зібрати гроші на допомогу Україні.

Біллі Айліш

Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Американська співачка, володарка премій "Греммі" та "Оскар" Біллі Айліш приєдналася до глобальної благодійної кампанії на підтримку України – Stand Up For Ukraine. Зірка та її брат Фіннеас О'Коннелл виконали баладу Your Power, у перекладі – "Твоя сила".

"Мільйони українців залишили домівки, тому ми повинні негайно діяти та підтримати цих людей. Усі, хто подивиться це відео, поширюйте інформацію, щоб наші лідери знали та діяли", – закликала Біллі.

Måneskin

Måneskin / Фото: Associated Press

Переможці "Євробачення-2021", італійська група Måneskin, на підтримку України випустили ролик, у якому показали страшні кадри нашої війни. У ролику показані звірства російських окупантів та руйнування наших міст.

Майлі Сайрус

Майлі Сайрус / Фото: Getty Images

Співачка, яка знімала в Києві один зі своїх кліпів, першого ж дня дуже гостро відреагувала на наше лихо:

"Цього ранку було несамовито прокидатися від звісток про вторгнення до України. У мене був неймовірний досвід знімань кліпу "Nothing Breaks Like A Heart" у Києві, і я буду вічно вдячна місцевій спільноті, яка прийняла мене з розкритими обіймами. Є місцеві повідомлення, що вже вбиті щонайменше 40 українців, і цей конфлікт може призвести до ще більшої кількості смертей, ще однієї кризи з біженцями, коли так багато людей були змушені покинути свої домівки. Я солідарна з усіма в Україні, хто постраждав від цього нападу, і з нашим світовим співтовариством, яке закликає до негайного припинення цього насильства".

Згодом Майлі Сайрус взяла участь у фестивалі Lollapalooza в Аргентині. Під час виступу вона виконала пісню "Nothing Breaks Like a Heart", яку присвятила українцям. Кліп саме на цю композицію вона знімала у Києві 2018 року.

"Присвячую цю пісню всім моїм українським друзям. Нехай Бог благословить вас усіх", – сказала артистка.

Scorpions

Легендарний рок-гурт Scorpions підтримує Україну та засуджує Росію. Вони змінили слова найвідомішої пісні "Wind of change". Після вторгнення Росії артисти прибрали звідти згадку про Москву та Парк Горького і натомість заспівали "Тепер послухай моє серце, воно говорить "Україна". Коли музиканти виступали на сцені, тримали прапор України.

Pink Floyd

Британська рок-група Pink Floyd випустила трек "Hey Hey Rise", в якому звучить вокал соліста гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.

Це перша композиція легендарного колективу за останні 28 років. Девід Гілмор зібрав усіх музикантів, щоби підтримати українців, які героїчно захищають країну від загарбників.

Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Актриса звернулася до своїх передплатників (хоча робить це в Instagram вкрай рідко) з проханням допомогти Україні:

"Думаючи про жінок і дівчат в Україні та в усьому світі, які сьогодні героїчно борються за свою країну і людей – як солдати, як матері, як організаторки, як піклувальниці біженців, як протестувальниці, як журналістки... Цим жінкам, які ризикують своїм життям в Україні та в сусідніх країнах: ви неймовірні, і весь світ за вами. Я знаю, що складно зрозуміти, як найкраще підтримати, тому я згадую деякі ресурси та способи приєднатися до підтримки цих жінок через пожертвування тут (і в моїх сторіз!)"

Джаред Лето

Джаред Лето / Фото: Associated Press

Актор і співак Лето опублікував фото з прапором України в руках та написав пост:

"Моїм друзям та сім'ї в Україні: моє серце розривається від того, що все загострилося до такого руйнівного ступеня. Будь ласка, будьте обережні та будьте в безпеці, наскільки це можливо. Мої думки з вами та вашими близькими у цей хаотичний та руйнівний час. Я сподіваюся, що світ переможе, і зрештою будуть знайдені ненасильницькі рішення".

Пізніше він провів прямий ефір з українцями і навіть заспівав пісню "Ах, Одеса, перлина біля моря".

Річард Гір

Річард Гір / Фото: Associated Press

В Instagram міжнародної гуманітарної агенції CARE's Ukraine Crisis Fund, яка допомагає українцям, було опубліковано звернення Річарда Гіра:

"Жінки, діти, маленькі хлопчики й дівчатка, люди похилого віку змушені втікати від війни. Страх, голод, холод, поневіряння у пошуках безпеки та допомоги. Щоб висловити свою солідарність з народом України і запевнити, що вони не залишені напризволяще, що не залишилися віч-на-віч із проблемами, я приєднався до Care Crisis Ukrainian Fund".

Мадонна

Мадонна / Фото: Getty Images

Співачка опублікувала в сторіз Instagram фото зі своїми дітьми, які підписала так: "Залишайтеся на зв'язку в очікуванні чогось особливого", – і додала емодзі у вигляді українського прапора.

Таким чином вона анонсувала свою участь у глобальному онлайн-мітингу Stand Up For Ukraine, організованому Global Citizen – міжнародною освітньою та правозахисною організацією, яка на цьому заході планувала зібрати фінансову та гуманітарну допомогу для українських біженців.

Шерон Стоун

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

У своєму Instagram акторка опублікувала відео, в якому запалює синьо-жовту свічку, і написала:

"Ми запалюємо цю свічку на честь українців. Присвячуємо її президентові Зеленському та народу України, бо хочемо, щоб ви знали: "Вас так люблять". Ми шкодуємо про ваші втрати, і ми з вами в наших серцях".

Metallica

Легендарна металгрупа Metallica відкрила збір коштів на підтримку України. Про це повідомили на сторінці фонду All Within My Hands Foundation, заснованого 2017 року учасниками групи.

Джуліанна Мур

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

Американська актриса та лауреатка "Оскара" опублікувала в Instagram відео, в якому постала у синьо-жовтій шапці. "Кошти від придбання цієї шапки йдуть на рахунок @unicef_ukraine. Моя чудова й талановита подруга @alesssophiab з @mareaclothing створила їх, і багато хто з вас вже придбав їх, але якщо ви ще не купили, це чудовий спосіб висловити свою підтримку народу України", – написала Джуліанна.

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер

Актор записав відео, в якому розповів, що насправді відбувається в Україні і як влада Кремля бреше своєму народові, сіє пропаганду та вбиває безневинних людей:

"Ваш уряд вам каже, що це війна з метою денацифікації України. Денацифікації України? Це неправда. Україна – країна з президентом єврейського походження, у батька якого трьох братів убили нацисти. Україна не розпочинала цю війну. Її розпочали не націоналісти та не нацисти. Війну розпочали можновладці в Кремлі".

Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

У публікації, яку легендарна модель зробила в Instagram, вона написала, що багато днів думала про те, чим може бути корисною, і нагадала користувачам, що "всі ми ділимо цю планету". Сінді пообіцяла, що продовжить публікувати на своїй сторінці інформацію про організації, які підтримують біженців з України у всьому світі.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Британська акторка Кетрін Зета-Джонс вирішила підтримати українських жінок і висловилася про їхню сміливість та красу. Вона запостила фотографії жінок із дітьми, які були змушені залишити свої домівки, а також світлину жінки-військовослужбовця.

Чоловік Кетрін Майкл Дуглас на SAG Awards 2022 з'явився у чорному класичному костюмі, до нагрудної кишені якого прикріпив аксесуар у кольорах прапора України.

Леді Гага

Леді Гага / Фото: Associated Press

Дуже емоційно підтримує Україну Леді Гага:

"Моє справжнє бажання сьогодні ввечері полягає в тому, щоб протягом двох годин я та мої колеги-актори на @sagawards викликали у публіки посмішки. Для мене велика честь бути там, це привілей бути артистом. Є багато причин, через які світ постійно НЕ дає нам усміхатися. Я молюся сьогодні ввечері за Україну та посилаю посмішки всім вашим серцям, я молюся, щоб ви були здорові”.

Також співачка дуже різко висловилася про росіян, які здебільшого підтримують криваву війну, розв'язану їхньою країною в Україні:

"Вони мали мене заарештувати в Росії, коли у них був такий шанс. Я говорила їм одягнути на мене наручники. Вони були тупими тоді, так і залишаються тупими зараз".

Різ Візерспун

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Актриса в Instagram Stories 8 березня опублікувала фото зі словами підтримки та залишила посилання на організації, які допомагають українським сім'ям. Усі охочі можуть пожертвувати гроші.

"Думки про жінок і дітей України важко лягають на моє серце цього Міжнародного жіночого дня. Ось три організації, які роблять велику роботу, щоб надати ресурси нужденним сім'ям", – написала Візерспун.

Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Зірка серіалу "Секс у великому місті" опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост із прапором України та поцікавилася в аудиторії, як допомогти постраждалим. Також Сара Джессіка відзначила благодійні організації UNICEF USA, Médecins Sans Frontières та Максима Чмерковського – українсько-американського чемпіона світу з латинських танців, який знаходиться у Києві та також активно висвітлює ситуацію у своїх соцмережах.

Екс"ангели" Victoria's Secret

Ельза Госк / Фото: Getty Images

Найкрасивіші дівчата планети не залишилися осторонь, свою підтримку Україні висловили моделі Victoria's Secret: Ельза Госк, Ромі Стрідж та Марта Гант.

"Моє серце зі всіма українцями", – написала модель Ельза Госк.

Джіджі Хадід

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Американська супермодель Джіджі Хадід підтримала Україну та постраждалих від нападу Росії. 26-річна дівчина написала в Instagram пост, в якому повідомила, що всі зароблені гроші за покази осінь-зима 2022 року пожертвує постраждалим.

Белла Хадід

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Сестра Джіджі – Белла Хадід також підтримала українців. Модель переказала частину свого доходу, який заробила на Тижні моди в Мілані, українським організаціям. Її приклад наслідували й інші моделі.

Ірина Шейк

Ірина Шейк / Фото: Getty Images

Модель російського походження написала у своєму блозі:

"Ні війні. Я робитиму пожертвування @unicef і @redcrossukraine. Будь ласка, перевірте мої історії на наявність посилань і ресурсів для пожертвувань і зробіть їх, якщо можете. Молимося за мир".

Massive Attack

Британський колектив активно підтримує Україну. Музиканти з Брістоля висвітлюють ситуацію у своїх соцмережах, публікуючи фото та відео зруйнованих окупантами українських міст.

В одному з постів у Twitter Massive Attack поділилися картинкою, на якій довгий стіл Путіна було зображений у вигляді величезної труни.

Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Підтримку Україні в Instagram висловила вся родина Кардашян: Кім і Кортні Кардашян та Кендалл і Кайлі Дженнер. Кім також зробила репост публікації з ресурсами, які займаються фінансовою допомогою Україні.

Кім має 288 мільйонів передплатників в Instagram, і на всю цю величезну аудиторію зірка заявила, що пишається героїчними вчинками нашого президента Володимира Зеленського:

"Президент України одягає військову форму, щоб боротися за Батьківщину. Америка запропонувала його евакуювати, але він відмовився. Він сказав: "Мені не потрібна поїздка, мені потрібні патрони".

Роберт де Ніро

Роберт де Ніро / Фото: Associated Press

Актор висловився про вторгнення Росії до України, виступаючи перед студентами Кембриджського університету:

"Ви бачите, що зараз відбувається в Україні, ви повинні стати і сказати: "Так не можна, це неправильно. Це так просто. Справа навіть не в демократії, а в правильності та неправильності – у правді".

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Британська супермодель зробила публікацію у своєму Instagram із закликом допомагати Україні:

"Спостерігати за тим, що останні дні відбувається в Україні, було, м'яко кажучи, спустошливим і несамовитим.

"Коли я сиджу зі своєю сім'єю в безпеці, годуючи свою новонароджену дитину, я думаю про матерів та сім'ї України, які міцно притискають до себе своїх немовлят та дітей, ховаючись на ніч у бомбосховищах або прибуваючи до таборів, про сім'ї, розлучені на кордоні, та їхніх близьких, які вже втрачені. У такі миті здається неможливим знати, що написати чи сказати, але моє серце звернене до них, а мої думки з народом України. Сьогодні я зроблю пожертву @unicef_uk.

Елтон Джон

Елтон Джон / Фото: Associated Press

Співак дуже близько до серця сприйняв проблеми охопленої війною України і, зокрема, блокадного Маріуполя:

"Понад 245 тисяч українців живуть з ВІЛ, багато хто залишає домівки та близьких, але, на жаль, не всі українці перебувають у межах досяжності. Я бував у Маріуполі, і моє серце розбите від того, що доступ туди ще обмежений. Повноцінний гуманітарний коридор необхідний для порятунку життів".

Кетрін Винник

Шон Пенн, Кетрін Винник та Ділан Пенн / Фото: Associated Press

Актриса українського походження Кетрін Винник публічно підтримала Україну. Зірка серіалу "Вікінги" поділилася в Instagram Stories кадрами зруйнованих будинків Києва.

Браян Кокс

Браян Кокс / Фото: Getty Images

Промова актора Браяна Кокса на церемонії SAG Awards 2022 викликала захоплення. Шотландський актор, відомий своєю роллю Короля Ліра, назвав українців сміливими, а росіян – боягузами.

Браян Кокс емоційно висловився про широкомасштабне вторгнення Росії, яке збурило весь світ:

"Я хотів би додати ще одну річ, яка, я думаю, важлива для мене і, сподіваюся, важлива для вас як акторів, виконавців, письменників та режисерів: це те, що відбувається в Україні. Це справді, справді жахливо."

Пріянка Чопра

Пріянка Чопра / Фото: Getty Images

Актриса спробувала привернути увагу людей до війни, вона поділилася публікацією в Instagram і закликала допомогти громадянам України у цей важкий час.

"Ситуація, яка розгортається в Україні, жахає. Невинні люди, які живуть у страху за своє життя та життя своїх близьких, намагаючись зорієнтуватися у невизначеності найближчого майбутнього".

Мік Джаггер

Фронтмен легендарних The Rolling Stones на сторінці в соцмережі опублікував повідомлення з українським прапором та посиланням на сайт Global Citizen із порадами, як допомогти Україні під час російської агресії.

"Реальні способи допомогти Україні через Global Citizen", – написав Мік Джаггер.

Міккі Рурк

Міккі Рурк / Фото: Associated Press

Знаменитий актор дуже добре знає, що відбувається в Україні. Його близький друг та помічник – українець, у якого в Україні залишилося багато близьких родичів.

Тому Міккі постійно дивиться новини з України та дуже переживає. В інтерв'ю російській журналістці він сказав:

"Українська армія продовжує чинити опір. Напевно, росіяни думали, що захоплять усе дні за десять чи за кілька тижнів. Український народ виявляє таку сміливість, не лише солдати, а й прості громадяни. Я знаю українських хлопців, які навіть стріляти не вміють, але пішли. Ніхто не чекав, навіть я, що Зеленський виявиться справжньою брилою, він не хоче здаватися.

На мою думку, Росія зможе перемогти Україну, тільки якщо нах*ен замочить там усіх до одного. Бо навіть якщо там залишиться хоч один мужик, зі своєю старою рушницею, то він швидше здохне, ніж здасться".

Опра Вінфрі

Опра Вінфрі / Фото: Associated Press

"Мужність українського народу запалила вогонь у людях у всьому світі, і я серед них. Об'єднавшись як один, щоб чинити опір підпорядкуванню з боку Росії будь-якими необхідними засобами, їхній живий, натхненний приклад є глибоким тривожним сигналом для усіх нас: ми не повинні сприймати нашу демократію як щось само собою зрозуміле", – написала легендарна телеведуча.

Також Опра захопилася мужністю президента Володимира Зеленського та всього українського народу.

Джек Ніколсон

Джек Ніколсон / Фото: Getty Images

Дуже зворушливо Україну підтримав Джек Ніколсон. Він записав відео, в якому спотикається об камінь, розфарбований у кольори нашого прапора. Він здуває з нього пил і притискає до серця. "Ми з народом України", – додав він.

Deep Purple

Культова британська рокгрупа підтримала Україну та український народ, а також повідомила, що повертає автограф колишнього прем'єр-міністра та президента РФ Дмитра Медведєва, який вони отримали 2011 року:

"Ми засуджуємо військових Путіна за звірства над безневинними чоловіками, жінками та дітьми в Україні, і ми вибачаємося перед нашими російськими та українськими фанатами за те, що концерти були скасовані".

П'єр Рішар

П'єр Рішар / Фото: Sunday Mirror

У своєму зверненні легендарний актор зізнався, що його "розриває на частини від того, як РФ вторглася до України": "І "вторглася" – це слабо сказано", – додав Рішар.

П'єр Рішар зазначив, що щовечора переглядає новини з фото та відео з України, і його переповнюють емоції. Також актор висловив захоплення українським президентом та всім українським народом, їхньою сміливістю та духом протистояння.

Жерар Депардьє

Жерар Депардьє / Фото: Getty Images

Актор, відомий своєю дружбою з Путіним, зненацька різко засудив широкомасштабне вторгнення Росії до України. Жерар Депардьє пообіцяв увесь дохід від трьох своїх концертів, запланованих на початок квітня у Театрі Єлисейських полів у Парижі, передати "українським жертвам цієї трагічної братовбивчої війни".

Також різними способами свою підтримку Україні демонстрували такі зірки: Девід Лінч, Леоні Анне, Стівен Кінг, Грета Лі, Ендрю Гарфілд, Віра Фарміга, Джессіка Честейн, Ель Феннінг, Маргарет Етвуд, Івонн Страховські, Джим Керрі, Гайден Панеттьєрі, Флоренс Пьорен Броснахен, Мей Маск, Гейлі Бібер, Кейт Бекінсейл, Менді Мур, Джиммі Феллон, Дуа Ліпа, Нік Кейв, Каньє Вест, Джон Ледженд, Люк Еванс, Тесс Голлідей, Пірс Броснан, Олівія Колман, Деніз Річардс, Крістен Стюарт, Леонардо Ді Капріо, Кріссі Тейген, Кеті Перрі, Емілія Кларк, Карла Бруні, Джейн Біркін, Ребел Вілсон, Голді Гоун, Пенелопа Крус, Хав'єр Бардем, Жульєт Бінош, Ева Грін, Ізабель Юппер, Емі Шумер, Алек Болдвін, Амаль Клуні, Орландо Блум, Кіану Рівз, Мейсі Вільямс, Майкл Шин, Том Фелтон, Емма Томпсон, Наталі Портман, Гаррі Стайлз, Біллі Портер, The Rasmus та багато інших.

