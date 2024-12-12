Зірковий дует: Павло Зібров і Гарік Кричевський презентували спільну пісню "Вірні друзі"

Українські легендарні артисти – Павло Зібров і Гарік Кричевський – обʼєднали свої таланти, емоції і життєвий досвід у новій дуетній пісні "Вірні друзі".

Цей чоловічий дует розповідає про прості, але важливі істини – дружбу, підтримку і моменти, які залишаються в серці назавжди.

Павло Зібров і Гарік Кричевський/Пресслужба

Музика Павла Зіброва підкреслює щирість і теплу ностальгію тексту пісні Петра Маги.

"Дружба – це коли ти завжди можеш покластися на людину, а вона на тебе, не дивлячись ні на що; довіра, підтримка , щирість, спільні інтереси.

Гарік Кричевський/Пресслужба

Ми з Павлом дружимо багато років, і за цей час наші взаємини тільки зміцніли. Ми вирішили обʼєднатись у дуеті з піснею "Вірні друзі", яка несе важливий сенс, нагадує, що справжні друзі – це сила, яка допомагає долати будь-які випробування", – розповів Гарік Кричевський.

Павло Зібров і Гарік Кричевський/Пресслужба

Павло Миколайович називає дружбу з колегою справжнім братерством.

"Ми з Гаріком плече до плеча вже понад два десятиліття і це справжнє братерство. Чоловіча дружба – це про взаємну підтримку, довіру та щирість. Це коли слова не завжди потрібні, бо розуміння йде на рівні дій. Справжній друг завжди поруч – у радості, складнощах і навіть у тиші.

"Вірні друзі" – це гімн тим, хто залишаються поруч у найскладніші моменти, і зараз, у такі непрості часи, ця тема як ніколи актуальна", – поділився Павло Зібров.

Павло Зібров/Пресслужба

Співаки презентували також затишне студійне відео, у якому вони разом із музикантами створюють магію просто під час запису. Невимушена атмосфера, розслаблений одяг, щирість, теплі усмішки та енергія справжньої чоловічої дружби створюють особливі емоції, які неодмінно відчують слухачі та глядачі.

"Вірні друзі" – це нагадування про цінність людських звʼязків і важливість зберігати щирість у нашому швидкому світі. Справжній тост за дружбу, яка здатна долати роки та відстані.

Павло Зібров і Гарік Кричевський з дружинами і доньками/Пресслужба

Пісня вже доступна на всіх стрімінгових платформах, а відео можна переглянути на офіційному каналі Павла Зіброва.

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