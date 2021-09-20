Зірковий дует в ефірі ранкового шоу: Зібров у сорочці з принтом, Трінчер у мініспідниці з рюшами

Зірковий дует в ефірі ранкового шоу: Зібров у сорочці з принтом, Трінчер у мініспідниці з рюшами

Народний артист України презентував з молодою співачкою драйвову колаборацію.

Павло Зібров і Анна Трінчер побували сьогодні в ранковому ефірі одного з українських телеканалів. Там зірковий дует презентував свою драйвову колаборацію – пісню "Мертві бджоли/Метелики".

Павло Зібров і Анна Трінчер / Instagram Анни Трінчер

Павло Миколайович постав у студії у чорній сорочці з білим принтом, чорних штанях та туфлях. На Анні було вбрання, яке складалося з білого кроптопа з опущеною лінією плечей і з рукавами-рюшами та асиметричної біло-блакитної мініспідниці з рюшами, яка підкреслила стрункі ноги співачки. Лук Трінчер доповнила білими босоніжками на шпильках, зачіскою з локонами та ніжним макіяжем.

Павло Зібров і Анна Трінчер / Instagram Анни Трінчер

"Сьогодні запрем'єрили нашу колаборацію "Мертві бджоли/Метелики" з @annatrincher_official на @live.media.tv. А також розіграли подарунки для глядачів! Дякую за бадьорий ранок! Рухаємося в гарному настрої далі", - написав Зібров під світлинами.

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Нагадаємо, Павло Миколайович та Анна виконали свою дуетну композицію на концерті "Головні Хіти Незалежності".

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