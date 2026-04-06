Зірку серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" сфотографували на вулиці: який вона зараз має вигляд
54-річна голлівудська акторка несподівано потрапила до об’єктивів фотографів.
Дженні Гарт була зазнімкована 3 квітня 2026 року в Лос-Анджелесі і публіка змогла побачити рідкісний кадр акторки і те, який вона має вигляд у повсякденному житті.
Для прогулянки Дженні обрала білу блузку з круглим вирізом, сині джинси-кльош, а також грубі чорні черевики. Її світле волосся було розпущене, на обличчі був легкий макіяж та окуляри. У вухах було кілька сережок, а на пальці каблучка.
Дженні стала зіркою завдяки ролі Келлі Тейлор у серіалі «Беверлі-Гіллз, 90210», який виходив цілих десять років від 1990-го до 2000-й рік.