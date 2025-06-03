- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 156
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірки на балеті "Лісова пісня": Катерина Кухар в ефектній сукні-вишиванці, Дзідзьо – з красивими квітами
Прима-балерина зі своїми студентами на сцені Нацопери презентувала найгарнійший український балет.
У Національній опері України відбулася прем’єра балету «Лісова пісня» у виконанні учнів і студентів Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної, яким нині керує Катерина Кухар.
Балет «Лісова пісня» створено за мотивами однойменної драми-феєрії Лесі Українки на музику Михайла Скорульського. Композитор тонко передав національні мотиви, особливості музичного фольклору Волині. Балет уже понад 75 років є гордістю української класичної хореографії. Цьогоріч цю постановку адаптував і редагував Олексій Коваленко.
Культурну подію відвідали Катерина Кухар, Олег Куроченко, Дзідзьо (Михайло Хома), Валентина Хамайко, Володимир Завадюк, Олена Коляденко, Анастасія Ігнатова та інші.
Катерина Кухар продемоснтруваала найефектніший образ на заході. На ній була розкішна червона сукня з білою вишивкою.
А Дзіздьо прийшов із двома гарними букетами півоній. Один букет він подарував Кухар, а інший — Ользі Грицишиній, яка виконувала у балеті роль Мавки.