Зірки на балеті "Лісова пісня": Катерина Кухар в ефектній сукні-вишиванці, Дзідзьо – з красивими квітами

Катерина Кухар

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У Національній опері України відбулася прем’єра балету «Лісова пісня» у виконанні учнів і студентів Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної, яким нині керує Катерина Кухар.

Балет «Лісова пісня» створено за мотивами однойменної драми-феєрії Лесі Українки на музику Михайла Скорульського. Композитор тонко передав національні мотиви, особливості музичного фольклору Волині. Балет уже понад 75 років є гордістю української класичної хореографії. Цьогоріч цю постановку адаптував і редагував Олексій Коваленко.

Культурну подію відвідали Катерина Кухар, Олег Куроченко, Дзідзьо (Михайло Хома), Валентина Хамайко, Володимир Завадюк, Олена Коляденко, Анастасія Ігнатова та інші.

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Катерина Кухар і Олег Куроченко

Дзідзьо

Валентина Хамайко

Анастасія Ігнатова

Катерина Кухар продемоснтруваала найефектніший образ на заході. На ній була розкішна червона сукня з білою вишивкою.

Катерина Кухар

А Дзіздьо прийшов із двома гарними букетами півоній. Один букет він подарував Кухар, а інший — Ользі Грицишиній, яка виконувала у балеті роль Мавки.

Дзідзьо

Ольга Грицишина