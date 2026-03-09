Анна Луценко, Ілона Гвоздьова та Анна Саліванчук/Фото David Neparidze

Ілона Гвоздьова та Анна Саліванчук відвідали бранч і public talk, присвячений майбутній екранізації роману американської письменниці Коллін Гувер «Спогади про нього». Захід відбувся у ресторані Frou Frou у Києві.

Анна Луценко, Ілона Гвоздьова та Анна Саліванчук/Фото David Neparidze

Зіркові красуні продемонстрували на івенті ефектні образи.

Ілона постала у кремовому жакеті, прозорій білій блузці, білому мереживному бюстгальтері і бежевій плісованій спідниці міді, які скомбінувала зі світло-бежевими ботильонами на підборах.

Ілона Гвоздьова/Фото David Neparidze

У Гвоздьової був ніжний макіяж і зібране волосся. Із прикрас вона обрала великі перлинні сережки, перлинне намисто і золоті каблучки.

Ілона Гвоздьова/Фото David Neparidze

Анна з’явилася у карамельному светрі з білим коміром і світло-пісочній мініспідниці у смужку, оздобленій на подолі об’ємним пір’ям. Вбрання акторка доповнила білими високими гостроносими чоботами і коричневою сумочкою.

Анна Саліванчук/Фото David Neparidze

Саліванчук зібрала волосся у хвіст, зробила макіяж із бежевою помадою і червоний манікюр. На обличчі у неї були іміджеві окуляри у золотій оправі, у вухах — елегантні золотисто-білі сережки, на шиї — золотий ланцюжок із підвіскою-серцем, а на руках — золоті браслети і каблучки.

Анна Саліванчук/Фото David Neparidze

Ілона Гвазьова на івенті була зірковою модераторкою від Viva!. Вона, а також інші спікерки — Мар’яна Іванчихіна, представниця дистирб’ютора фільму B&H Film Distribution, і кіноблогерка Сніжана Успенська — говорили про популярність історій Коллін Гувер, про складність перенесення книжкових емоцій на екран, про помилки минулого, другий шанс, прощення та силу любові.

Сніжана Успенська, Мар’яна Іванчихіна та Ілона Гвазьова/Фото David Neparidze

Під час заходу говорили про те, чому романтичні історії — навіть драматичні та болісні — так легко знаходять відгук у серцях глядачів. Обговорювали і те, як екранізації можуть по-новому розкривати знайомі літературні сюжети, а також, які моменти книжки є найважливішими, щоб не втратити їх під час перенесення історії на екран. Учасники також поділилися своїми роздумами про другий шанс і висловилися про те, чи здатне кохання змінити людину.

Не обійшли увагою й саму книжку «Спогади про нього» Коллін Гувер. Роман, опублікований 2022 року, став справжнім літературним феноменом: у світі продано понад 6,5 мільйона примірників, його переклали 45 мовами, а також він був номінований на премію Goodreads Choice Award. Українські читачі також тепло прийняли цю історію, і вона швидко стала однією з найпопулярніших серед прихильників сучасної романтичної прози.

Вже 12 березня ця чуттєва історія оживе на великих екранах України. «Спогади про нього» — це зворушлива розповідь про жінку, яка після помилки, що змінила її життя, намагається почати все спочатку і вибороти свій другий шанс — у материнстві, у коханні та у своєму майбутньому. Це історія про надію, прощення і про те, що справжня любов іноді починається саме зі сміливості дати одне одному ще один шанс.

У бранчі також взяли участь актор дубляжу Євген Лісничий, який подарував свій голос одному з згероїв стрічки, режисерка дубляжу Оксана Гринько та інші.

Євген Лісничий та Оксана Гринько/Фото David Neparidze

Мар’яна Іванчихіна, Ілона Гвоздьова, Сніжана Успенська/Фото David Neparidze

Аліса Дікалова, Тетяна Колчанова, Ольга Кузнєцова/Фото David Neparidze

Олена Момот, Анна Луценко і Мар’яна Іванчихіна/Фото David Neparidze

Аліса Дікалова, Катерина Петренко, Анна Луценко/Фото David Neparidze

Анатолій Міганов, Анна Луценко, Максим Кірєєв/Фото David Neparidze

Ілона Гвоздьова/Фото David Neparidze

Анна Черкасова/Фото David Neparidze

Дарія Лотоцька та Аліса Дікалова/Фото David Neparidze

Сніжана Успенська/Фото David Neparidze

Тетяна Колчанова/Фото David Neparidze

Анна Луценко, Аліна Онопа, Катерина Петренко/Фото David Neparidze

Наталія Лук’янець/Фото David Neparidze

Анна Тульєва, Анастасія Великоіван і Катерина Петренко/Фото David Neparidze

Лала Цукерман/Фото David Neparidze

Анна Луценко/Фото David Neparidze

Аліса Дікалова, Ольга Федорущенко та Олена Момот/Фото David Neparidze