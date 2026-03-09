- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 381
- Час на прочитання
- 3 хв
Зірки на бранчі: Ілона Гвоздьова у прозорій блузці, Анна Саліванчук — у мініспідниці з пір’ям
Захід був присвячений екранізації світового бестселера «Спогади про нього».
Ілона Гвоздьова та Анна Саліванчук відвідали бранч і public talk, присвячений майбутній екранізації роману американської письменниці Коллін Гувер «Спогади про нього». Захід відбувся у ресторані Frou Frou у Києві.
Зіркові красуні продемонстрували на івенті ефектні образи.
Ілона постала у кремовому жакеті, прозорій білій блузці, білому мереживному бюстгальтері і бежевій плісованій спідниці міді, які скомбінувала зі світло-бежевими ботильонами на підборах.
У Гвоздьової був ніжний макіяж і зібране волосся. Із прикрас вона обрала великі перлинні сережки, перлинне намисто і золоті каблучки.
Анна з’явилася у карамельному светрі з білим коміром і світло-пісочній мініспідниці у смужку, оздобленій на подолі об’ємним пір’ям. Вбрання акторка доповнила білими високими гостроносими чоботами і коричневою сумочкою.
Саліванчук зібрала волосся у хвіст, зробила макіяж із бежевою помадою і червоний манікюр. На обличчі у неї були іміджеві окуляри у золотій оправі, у вухах — елегантні золотисто-білі сережки, на шиї — золотий ланцюжок із підвіскою-серцем, а на руках — золоті браслети і каблучки.
Ілона Гвазьова на івенті була зірковою модераторкою від Viva!. Вона, а також інші спікерки — Мар’яна Іванчихіна, представниця дистирб’ютора фільму B&H Film Distribution, і кіноблогерка Сніжана Успенська — говорили про популярність історій Коллін Гувер, про складність перенесення книжкових емоцій на екран, про помилки минулого, другий шанс, прощення та силу любові.
Під час заходу говорили про те, чому романтичні історії — навіть драматичні та болісні — так легко знаходять відгук у серцях глядачів. Обговорювали і те, як екранізації можуть по-новому розкривати знайомі літературні сюжети, а також, які моменти книжки є найважливішими, щоб не втратити їх під час перенесення історії на екран. Учасники також поділилися своїми роздумами про другий шанс і висловилися про те, чи здатне кохання змінити людину.
Не обійшли увагою й саму книжку «Спогади про нього» Коллін Гувер. Роман, опублікований 2022 року, став справжнім літературним феноменом: у світі продано понад 6,5 мільйона примірників, його переклали 45 мовами, а також він був номінований на премію Goodreads Choice Award. Українські читачі також тепло прийняли цю історію, і вона швидко стала однією з найпопулярніших серед прихильників сучасної романтичної прози.
Вже 12 березня ця чуттєва історія оживе на великих екранах України. «Спогади про нього» — це зворушлива розповідь про жінку, яка після помилки, що змінила її життя, намагається почати все спочатку і вибороти свій другий шанс — у материнстві, у коханні та у своєму майбутньому. Це історія про надію, прощення і про те, що справжня любов іноді починається саме зі сміливості дати одне одному ще один шанс.
У бранчі також взяли участь актор дубляжу Євген Лісничий, який подарував свій голос одному з згероїв стрічки, режисерка дубляжу Оксана Гринько та інші.