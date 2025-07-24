Зірки на дні народженні відомої блогерки: Віталій Козловський у чорній майці, Павло Зібров – у гламурному піджаку

Віталій Козловський і Кенді Суперстар

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Віталій Козловський і Павло Зібров стали зірковими гостями на вечірці у стилі Дикого Заходу з нагоди дня народження блогерки Кенді Суперстар. Артисти запалили публіку своїми виступами.

Кенді Суперстар і Віталій Козловський

Козловський з’явився на сцені у базовій чорній майці, яка спокусливо обтискала його накачаний торс, штанях-карго з принтом і в кросівках на платформах.

Віталій Козловський

Кенді Суперстар і Віталій Козловський

Павло Зібров одягнув на свій виступ гламурний чорний піджак з блискучим принтом каштанів, чорну футболку зі срібно-чорним написом і чорні штани.

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Павло Зібров і Кенді Суперстар

Лук народний артист завершив стильними замшевими лоферами чорного кольору з блискучим візерунком.

Павло Зібров і Кенді Суперстар

А ведучою івенту була Леся Нікітюк — це її перша поява на закритому публічному заході після народження дитини.

Леся Нікітюк і Кенді Суперстар

Зірка дотрималась дрескоду і постала на вечірці у пікантному образі ковбойки. На ній був чорний шкіряний корсетний топ із прозорою вставкою та шнурівкою, блакитні джинсові мінішорти та чорні панчохи з підтяжками.

Кенді Суперстар і Леся Нікітюк

Аутфіт Леся доповнила ковбойським капелюхом із деніму, чорними шкіряними високими рукавичками з торочкою і чорними чоботами.

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Леся Нікітюк

Сама ж іменинниця сяяла у коричневій асиметричній сукні на тонких бретельках, з пікантним декольте зі шнурівкою і з каскадними рюшами на спідниці. На талії у блогерки був шкіряний пояс у стилі вестерн-шик із металевою пряжкою. Ковбойський капелюх і чорні чоботи завершили образ Кенді.

Павло Зібров і Кенді Суперстар