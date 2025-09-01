Двейн Джонсон та Емілі Блант / © Associated Press

Двейн Джонсон та Емілі Блант у межах Венеціанського кінофестивалю з’явилися на фотоколі біографічної драми про спорт «Незламний» (The Smashing Machine), у якому зіграли головні ролі. Вони позували, дружньо обіймаючи одне одного або тримаючись за руки.

Двейн був одягнений у чорне поло від Prada і білі штани, які скомбінував із чорними туфлями з пензликами та зі стильними окулярами.

Емілі обрала для такої події світло-блакитну сукню міді приталеного силуету з драпуванням від бренду Schiaparelli. Вбрання мало цікаві бретельки, прикрашені металевими деталями золотого й синього кольору з камінням.

Аутфіт акторка доповнила золотими босоніжками на стійких підборах. Вона зробила зачіску з локонами, макіяж із рожевими тінями на повіках і світлий манікюр. У вухах у Блант були золоті сережки, на шиї — золотий ланцюжок із підвісками, а на руках — каблучки.