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- Шоу-бізнес
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Зірки на фотовиставці: Ганна Різатдінова у блузці кольору фуксії, Олена Тополя – у мінісукні в горошок
Зіркові красуні у гарних луках з’явилися на івенті у Києві.
Ганна Різатдінова та Олена Тополя відвідали відкриття мультимедійної фотовиставки «Мрії Жінки України», яка відбулася у ТРЦ Gulliver.
Гімнастка з’явилася на заході у діловому костюмі, який складався з жакета приталеного силуету і широких штанів зі стрілками, і в блузці кольору фуксії. Вбрання вона доповнила чорними ботильйонами на шпильках.
Ганна розпустила волосся, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками-цвяшками.
Співачка обрала для своєї появи коротку чорну сукню у білий горошок і з рюшами на подолі. Зверху Олена одягла елегантний чорний двобортний жакет із золотистими ґудзиками.
Тополя зробила укладання з рівним проділом, макіяж із акцентом на червоній помаді і завершила лук золотими прикрасами.
Ця фотовиставка, яка триватиме до 25 травня, стала символічним початком цьогорічного етапу премії «Жінка України», привернувши увагу до історій 12 видатних українок, серед яких: JAMALA, Ганна Різатдінова, Соломія Вітвіцька, Олександра Матвійчук, Марта Левченко, Ольга Навроцька, Олена Ванєєва, Ксенія Драганюк, Вікторія Ковач, Олена Апчел, Ніна Левчук і Лілія Гриневич. Це не просто портрети, а живі історії, зафіксовані у справжніх світлинах, зроблених самими героїнями або людьми поруч із ними. Фотографії фіксують моменти змін, болю, сили, радості — коли народжується пісня, відкривається школа, усміхається врятована дитина, або ухвалюється рішення, що впливає на долю країни. Поруч із кожною — історія, яку можна прочитати та почути, скориставшись QR-кодом на стенді.
Премія охоплює 15 номінацій, які відзначають внесок українок у захист країни, бізнес, інновації, медицину, науку, культуру, благодійність, розвиток суспільства та інші сфери. Номінанток подають експерти, лауреатки обираються за сумарними балами експертів та голосування загальної аудиторії. Церемонія нагородження відбудеться 28 травня у Києві.
Онлайн-голосування за номінанток премії «Жінка України 2025» триває до 25 травня.