Анна Саліванчук і Оля Цибульська відвідали відкриття шоуруму українського бренду прикрас AGRES. Зіркові красуні продемонстрували на івенті стильні образи.

Анна Саліванчук мала гламурний вигляд у береті і водолазці з леопардовим принтом. На ній також був чорний жилет, чорний скорт у ледь помітну смужку і капронові колготи. Лук акторка доповнила гарними золотистими прикрасами.

Анна Саліванчук/Фото Анни Дворянець

Оля Цибульська постала в елегантному чорному жакеті і топі, які скомбінувала з синіми джинсами-палацо та чорним взуттям. На руці у неї сяяла золота каблучка з великим ніжно-рожевим каменем.

Ксенія Літвінова, Оля Цибульська, Анна Малиновська і Надія Матвєєва/Фото Анни Дворянець

Модераторкою події була ведуча авторського YouTube-шоу «Ожинове морозиво*», зіркова інтервʼюерка Мирослава Мандзюк.

Мирослава Мандзюк/Фото Анни Дворянець

На заході також були телеведуча Надія Матвєєва, засновниця бренду Ірина Агрес, співачка ODARA, фітнес-тренерка Ксенія Літвінова, лідерка думок Анна Малиновська, ведуча та учасниця першого сезону реалітішоу «Холостяк» Марина Арістова, учасниця «Холостяка-14» Ірина Кулешина та інші.

Анна Малиновська, Ірина Агрес та Оля Цибульська/Фото Анни Дворянець

Ірина Агрес/Фото Анни Дворянець

ODARA/Фото Анни Дворянець

Анна Малиновська та Ельміра Мехтієва/Фото Анни Дворянець

Марина Арістова/Фото Анни Дворянець

Ірина Кулешина/Фото Анни Дворянець