Зірки на івенті: Анна Саліванчук у леопардовому береті, Оля Цибульська — у джинсах-палацо
Зіркові красуні продемонстрували гарні луки на заході у Києві.
Анна Саліванчук і Оля Цибульська відвідали відкриття шоуруму українського бренду прикрас AGRES. Зіркові красуні продемонстрували на івенті стильні образи.
Анна Саліванчук мала гламурний вигляд у береті і водолазці з леопардовим принтом. На ній також був чорний жилет, чорний скорт у ледь помітну смужку і капронові колготи. Лук акторка доповнила гарними золотистими прикрасами.
Оля Цибульська постала в елегантному чорному жакеті і топі, які скомбінувала з синіми джинсами-палацо та чорним взуттям. На руці у неї сяяла золота каблучка з великим ніжно-рожевим каменем.
Модераторкою події була ведуча авторського YouTube-шоу «Ожинове морозиво*», зіркова інтервʼюерка Мирослава Мандзюк.
На заході також були телеведуча Надія Матвєєва, засновниця бренду Ірина Агрес, співачка ODARA, фітнес-тренерка Ксенія Літвінова, лідерка думок Анна Малиновська, ведуча та учасниця першого сезону реалітішоу «Холостяк» Марина Арістова, учасниця «Холостяка-14» Ірина Кулешина та інші.