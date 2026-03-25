Зірки на івенті до фільму "Диявол носить Прада 2": Марія Бурмака у блакитному пальті, Олена Філонова – у джинсовій спідниці
На Українському тижні моди відбулася презентація до сиквелу культової стрічки.
Співачка Марія Бурмака та телеведуча Олена Філонова відвідали презентацію, присвячену фільму «Диявол носить Прада 2», яка відбулася у межах Ukrainian Fashion Week у Мистецькому арсеналі. Вже 30 квітня довгоочікуване продовження культової історії про світ моди, амбіцій і бездоганного стилю з’явиться на великих екранах в українських кінотеатрах.
Марія Бурмака з’явилася на івенті у блакитному твідовому пальті, чорному джемпері і чорних широких штанях, які скомбінувала зі світлими кедами.
Олена Філонова постала у коричневому бомбері, білому мохеровому лонгсліві і джинсовій спідниці міді з розрізом спереду та срібним поясом-ланцюжком із пряжкою у вигляді метелика. Аутфіт вона доповнила великою коричневою сумкою з крокодилячим тисненням і світло-лавандовими високими чоботами.
На івенті також побували співзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська, танцівниця Наталія Татарінцева, учасниці реалітішоу «Холостяка-14» Діана Зотова і Яна Андрієнко, гімнаст Олег Верняєв, акторки Вікторія Білан, Вероніка Мішаєва-Яковлева і Юлія Буйновська, актор Сергій Волосовець та інші.
Під час події кінодистрибʼюторська компанія «Кіноманія» оголосила, що до українського дубляжу фільму долучаться українські дизайнери, зокрема, засновниця і дизайнерка бренду the COAT Катерина Сільченко.
Про фільм:
У стрічці Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі майже через двадцять років повертаються на модні вулиці Нью-Йорка і до стильних кабінетів видання «Подіум». У сиквелі, що став визначальним для цілого покоління, знову возз’єднуються режисер Девід Франкель і сценаристка Алін Брош Маккенна, а також з’являється ціла низка нових яскравих персонажів.