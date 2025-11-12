Анна Малиновська та Оля Цибульська

Оля Цибульська і Дар’я Трегубова стали зірковими гостями заходу, на якому відбулися презентації нових колаборацій від двох українських брендів: MOTRYA & ANNA MALYNOVSKA «Diverse you are» («Ми всі різні») та спільна колаборація лідерки думок Анни Малиновської з Agres Jewelry «Ми сильні, коли ми разом». Захід відбувся в INKI THEATRE у Києві.

Анна Малиновська та Оля Цибульська

Дар’я Трегубова

Героїні івенту були вбрані в одяг з нової колекції. Свої образи вони гармонійно доповнили прикрасами з презентованої колаборації, в основі якої — квітка мальва, як символ сили роду, родинного затишку, коріння.

Анна Мачух, Оля Цибульська, Світлана Охрименко

Тетяна Петровицька, Тетяна Дроздова

Марія Булка, Анна Малиновська, Тетяна Дроздова, Марина Арістова

Захід мав також благодійну мету — на ньому відбувся збір для захисників 13-го підрозділу Сил оборони ППО на придбання мобільної польової їдальні.

Анна Малиновська з військовими

Презентація відбулася у форматі стендапу. Своїми історіями успіху поділилися Марина Арістова, Марина Мітряєва, Настя Чорнична та Світлана Охрименко.

Марина Мітряєва, Ксенія Літвінова, Світлана Охрименко, Марина Гайович

Марина Арістова

Світлана Охрименко

Подія завершилася запальним діджей-сетом від DJ NAJA, приємним спілкуванням і примірянням речей із нової колекції.

DJ NAJA

Аня Гресь

Аліна Лепська

Юлія Єрмолаєва

Інна Костюченко, Анна Малиновська

Тетяна Карікова

Аліна Гомон

Оксана Набок, Ксенія Виноградова, Ірина Татаренко, Дінара Габібуллаєва

Людмила Смоліна, Олена Шершньова, Мирослава Мандзюк, Інна Кириченко