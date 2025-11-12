- Дата публікації
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 419
- Час на прочитання
- 2 хв
Зірки на івенті: Оля Цибульська в шоколадній блузці з рюшами, Дар’я Трегубова — в мініспідниці
Зіркові красуні відвідали презентації від українських брендів.
Оля Цибульська і Дар’я Трегубова стали зірковими гостями заходу, на якому відбулися презентації нових колаборацій від двох українських брендів: MOTRYA & ANNA MALYNOVSKA «Diverse you are» («Ми всі різні») та спільна колаборація лідерки думок Анни Малиновської з Agres Jewelry «Ми сильні, коли ми разом». Захід відбувся в INKI THEATRE у Києві.
Героїні івенту були вбрані в одяг з нової колекції. Свої образи вони гармонійно доповнили прикрасами з презентованої колаборації, в основі якої — квітка мальва, як символ сили роду, родинного затишку, коріння.
Захід мав також благодійну мету — на ньому відбувся збір для захисників 13-го підрозділу Сил оборони ППО на придбання мобільної польової їдальні.
Презентація відбулася у форматі стендапу. Своїми історіями успіху поділилися Марина Арістова, Марина Мітряєва, Настя Чорнична та Світлана Охрименко.
Подія завершилася запальним діджей-сетом від DJ NAJA, приємним спілкуванням і примірянням речей із нової колекції.