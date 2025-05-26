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Зірки на поетичному вечорі: Анастасія Цимбалару у білій блузці, Олена Світлицька – у сукні з рюшами
Акторки прочитали улюблені поезії на благодійному вечорі у столиці.
У Києві відбувся благодійний вечір сучасної української поезії «Читай серцем», організований за ініціативи видавництва «Книголав». Метою заходу був збір коштів на потреби дивізіону артилерійської розвідки Окремої артилерійської бригади НГУ.
Цього вечора поезії читали: акторки Анастасія Цимбалару та Олена Світлицька, ведучий Олексій Суханов, співачка Марта Адамчук, переможниця «Холостяка-12» Катерина Лозовицька, актор Роман Кривдик, режисер Олексій Комаровський і ведуча Марина Арістова.
«Вірш Лали Тарапакіної став для мене голосом мільйонів українців. Готуючись до поетичного вечора, я тиждень, читаючи його раз за разом, не могла стримати емоцій. У ньому крик кожного з нас, адресований Богу: „Чому саме ми? Чим ми це заслужили? Що ми зробили не так?“», — сказала Анастасія Цимбалару.
Через відеозв’язок звернувся до присутніх Герой України Віталій Литвин, командир дивізіону артилерійської розвідки ОАБр НГУ, якому й була присвячена благодійна ініціатива.
Ведучою заходу була Наталія Тур, а за музичний супровід відповідала Влада Бучко.
Серед зіркових гостей були: Христина Горняк, Катерина Остапчук, Андрій Чорновол, Богдан Беспалов, Oks, LADA та інші.
На івенті зібрали понад півмільйона гривень. Найбільший донат до збору — 500 тисяч гривень — зробив Антон Ткаченко.