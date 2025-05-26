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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
2 хв

Зірки на поетичному вечорі: Анастасія Цимбалару у білій блузці, Олена Світлицька – у сукні з рюшами

Акторки прочитали улюблені поезії на благодійному вечорі у столиці.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару

У Києві відбувся благодійний вечір сучасної української поезії «Читай серцем», організований за ініціативи видавництва «Книголав». Метою заходу був збір коштів на потреби дивізіону артилерійської розвідки Окремої артилерійської бригади НГУ.

Роман Кривдик, ДАР

Роман Кривдик, ДАР

Бійці ДАР

Бійці ДАР

Цього вечора поезії читали: акторки Анастасія Цимбалару та Олена Світлицька, ведучий Олексій Суханов, співачка Марта Адамчук, переможниця «Холостяка-12» Катерина Лозовицька, актор Роман Кривдик, режисер Олексій Комаровський і ведуча Марина Арістова.

Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару

Олена Світлицька

Олена Світлицька

Олексій Суханов

Олексій Суханов

Марта Адамчук

Марта Адамчук

Олексій Комаровський

Олексій Комаровський

Марина Арістова

Марина Арістова

Маша Кондратенко

Маша Кондратенко

«Вірш Лали Тарапакіної став для мене голосом мільйонів українців. Готуючись до поетичного вечора, я тиждень, читаючи його раз за разом, не могла стримати емоцій. У ньому крик кожного з нас, адресований Богу: „Чому саме ми? Чим ми це заслужили? Що ми зробили не так?“», — сказала Анастасія Цимбалару.

Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару

Через відеозв’язок звернувся до присутніх Герой України Віталій Литвин, командир дивізіону артилерійської розвідки ОАБр НГУ, якому й була присвячена благодійна ініціатива.

Ведучою заходу була Наталія Тур, а за музичний супровід відповідала Влада Бучко.

Влада Бучко та Олена Лотра

Влада Бучко та Олена Лотра

Серед зіркових гостей були: Христина Горняк, Катерина Остапчук, Андрій Чорновол, Богдан Беспалов, Oks, LADA та інші.

Христина Горняк

Христина Горняк

Катерина Остапчук

Катерина Остапчук

Андрій Чорновол

Андрій Чорновол

Олексій Донцов, Аліна Макарець, Юліан Новак

Олексій Донцов, Аліна Макарець, Юліан Новак

Oks

Oks

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