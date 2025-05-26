Зірки на поетичному вечорі: Анастасія Цимбалару у білій блузці, Олена Світлицька – у сукні з рюшами

Анастасія Цимбалару

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У Києві відбувся благодійний вечір сучасної української поезії «Читай серцем», організований за ініціативи видавництва «Книголав». Метою заходу був збір коштів на потреби дивізіону артилерійської розвідки Окремої артилерійської бригади НГУ.

Роман Кривдик, ДАР

Бійці ДАР

Цього вечора поезії читали: акторки Анастасія Цимбалару та Олена Світлицька, ведучий Олексій Суханов, співачка Марта Адамчук, переможниця «Холостяка-12» Катерина Лозовицька, актор Роман Кривдик, режисер Олексій Комаровський і ведуча Марина Арістова.

Анастасія Цимбалару

Олена Світлицька

Олексій Суханов

Марта Адамчук

Олексій Комаровський

Марина Арістова

Маша Кондратенко

«Вірш Лали Тарапакіної став для мене голосом мільйонів українців. Готуючись до поетичного вечора, я тиждень, читаючи його раз за разом, не могла стримати емоцій. У ньому крик кожного з нас, адресований Богу: „Чому саме ми? Чим ми це заслужили? Що ми зробили не так?“», — сказала Анастасія Цимбалару.

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Анастасія Цимбалару

Через відеозв’язок звернувся до присутніх Герой України Віталій Литвин, командир дивізіону артилерійської розвідки ОАБр НГУ, якому й була присвячена благодійна ініціатива.

Ведучою заходу була Наталія Тур, а за музичний супровід відповідала Влада Бучко.

Влада Бучко та Олена Лотра

Серед зіркових гостей були: Христина Горняк, Катерина Остапчук, Андрій Чорновол, Богдан Беспалов, Oks, LADA та інші.

Христина Горняк

Катерина Остапчук

Андрій Чорновол

Олексій Донцов, Аліна Макарець, Юліан Новак

Oks

На івенті зібрали понад півмільйона гривень. Найбільший донат до збору — 500 тисяч гривень — зробив Антон Ткаченко.

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