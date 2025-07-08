Зірки на поетичному вечорі: Оля Цибульська у білому вбранні, Геля Зозуля – у квітковій сукні

Оля Цибульска

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У Києві відбувся вже другий благодійний вечір сучасної української поезії «Читай серцем», організований видавництвом «Книголав» і ДАР. Захід відвідали митці, лідери думок і військові. Метою івенту був збір коштів на потреби нашим захисникам.

Цього вечора поезії читали: Оля Цибульска, Олена Лавренюк, Григорій Бакланов, Фагот, Влад Никитюк, Аліна Шаманська, Володимир Завадюк, Любава Грешнова, Нікіта Добринін та інші.

Оля Цибульска

Олена Лавренюк

Григорій Бакланов

Фагот

Володимир Завадюк

Нікіта Добринін

На благодійний вечір завітала також Геля Зозуля, яка експромтом долучилася до самих читань і продекламувала свій власний вірш.

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Геля Зозуля

Особливими гостями і читцями на заході були Герої України — командир ДАР ОАБр НГУ Віталій Литвин і головний сержант Північного Київського територіального управління НГУ Ілля Жеведь.

Віталій Литвин

Ілля Жеведь

Ведучою вечора була Наталія Тур, а музичний супровід забезпечила співачка Голубка.

Наталія Тур та Юліан Новак проводять благодійний аукціон

Голубка

Аліна Шаманська

Фагот

Геля Зозуля

Олена Лавренюк

Любава Грешнова

Влад Никитюк

OKS