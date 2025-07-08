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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
1 хв

Зірки на поетичному вечорі: Оля Цибульська у білому вбранні, Геля Зозуля – у квітковій сукні

Артистки долучилися до прочитання віршів на благодійному івенті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Оля Цибульска

Оля Цибульска

У Києві відбувся вже другий благодійний вечір сучасної української поезії «Читай серцем», організований видавництвом «Книголав» і ДАР. Захід відвідали митці, лідери думок і військові. Метою івенту був збір коштів на потреби нашим захисникам.

Цього вечора поезії читали: Оля Цибульска, Олена Лавренюк, Григорій Бакланов, Фагот, Влад Никитюк, Аліна Шаманська, Володимир Завадюк, Любава Грешнова, Нікіта Добринін та інші.

Оля Цибульска

Оля Цибульска

Олена Лавренюк

Олена Лавренюк

Григорій Бакланов

Григорій Бакланов

Фагот

Фагот

Володимир Завадюк

Володимир Завадюк

Нікіта Добринін

Нікіта Добринін

На благодійний вечір завітала також Геля Зозуля, яка експромтом долучилася до самих читань і продекламувала свій власний вірш.

Геля Зозуля

Геля Зозуля

Особливими гостями і читцями на заході були Герої України — командир ДАР ОАБр НГУ Віталій Литвин і головний сержант Північного Київського територіального управління НГУ Ілля Жеведь.

Віталій Литвин

Віталій Литвин

Ілля Жеведь

Ілля Жеведь

Ведучою вечора була Наталія Тур, а музичний супровід забезпечила співачка Голубка.

Наталія Тур та Юліан Новак проводять благодійний аукціон

Наталія Тур та Юліан Новак проводять благодійний аукціон

Голубка

Голубка

Аліна Шаманська

Аліна Шаманська

Фагот

Фагот

Геля Зозуля

Геля Зозуля

Олена Лавренюк

Олена Лавренюк

Любава Грешнова

Любава Грешнова

Влад Никитюк

Влад Никитюк

OKS

OKS

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