Анна Добриднєва

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У Києві в кінотеатрі «Планета Кіно» (ТРЦ River Mall) відбулася довгоочікувана прем’єра драми про спорт «F1: Фільм» від режисера Джозефа Косинські. Головну роль у стрічці виконав Бред Пітт.

Івент відвідали зіркові гості та інфлюенсери: співачки Анна Добриднєва і Marietta, актори Олена Світлицька, Євген Лісничий і Владислав Нікітюк, режисери Павло Остріков і Денис Тарасов, учасники гурту МУР, ведучий Андрій Чорновол, кінокритикиня Інна Гордєєва та інші.

Анна Добриднєва / Фото: Кирило Авраменко

Олександр Хоменко і Женя Янович / Фото: Кирило Авраменко

Сніжана Успенська і Marietta / Фото: Кирило Авраменко

На події також були присутні український коментатор «Формули-1» Макс Подзігун і актор та ведучий Женя Янович, які взяли участь в озвучуванні фільму.

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Женя Янович / Фото: Кирило Авраменко

Найефектніший образ на прем’єрі продемонструвала Анна Добриднєва. Артистка постала в чорних штанях-кльош і чорному топі з об’ємними 3D-квітами та оголеними плечима, які вона скомбінувала з сандалями на платформах.

Анна Добриднєва / Фото: Кирило Авраменко

Співачка зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із чорними стрілками і рожевий манікюр. Лук вона завершила чорною сумкою.

Анна Добриднєва / Фото: Кирило Авраменко

Мала стильний вигляд також Олена Світлицька, яка позувала в синіх джинсах, куртці з деніму і бежевому боді з акцентним золотим пірсингом на грудях. Акторка мало хвилясте укладання, ніжний макіяж і молочний манікюр. Шию вона прикрасила ланцюжками, а руки — браслетами й каблучками. Аутфіт Олена доповнила чорною сумкою.

Олена Світлицька / Фото: Кирило Авраменко

Женя Янович і Анна Луценко / Фото: Кирило Авраменко

Анна Адамович / Фото: Кирило Авраменко

Про фільм:

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Сонні Гейз (Бред Пітт) був найперспективнішим феноменом «Формули-1» у 1990-х роках. Та його кар’єру ледь не обірвала страшна аварія на трасі. Через 30 років він став мандрівним найманим гонщиком. До Сонні звернувся Рубен Сервантес (Хав’єр Бардем) — його колишній напарник і власник команди «Формули-1», яка опинилася на межі розпаду. Він переконує Гейза знову сісти за кермо, щоб дати команді останній шанс і довести, що він ще здатен стати найкращим у світі.

Напарником Сонні в перегонах стає Джошуа Пірс (Дамсон Ідріс) — амбітний і талановитий новачок, який має намір диктувати власні правила гри. Та щойно заревіли мотори, минуле наздоганяє Сонні, змушуючи його зрозуміти: у «Формулі-1» напарник є найзапеклішим суперником, а шлях до спокути — це дорога, яку не здолати наодинці.

Стрічку зняли у співпраці з «Формулою-1» на реальних трасах чемпіонату з використанням справжніх болідів, новітніх IMAX-камер і спеціально створеної знімальної команди в падоку.

В український прокат «F1: Фільм» вийде 26 червня.

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