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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
2 хв

Зірки на прем'єрі фільму: Анна Добриднєва – у пастельно-помаранчевому тренчі, Анна Різатдінова – у чорній сукні

Зіркові красуні першими подивилися пригодницьку стрічку з Джекі Чаном у головній ролі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Анна Добриднєва

Анна Добриднєва

У Києві, у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася прем’єра пригодницького фільму «Карате Кід: Легенди», яку відвідали співачка Анна Добриднєва і бронзова призерка Олімпійських ігор, гімнастка Анна Різатдінова зі своїм сином. Знамениті красуні продемонстрували на івенті гарні луки.

Анна Добриднєва постала у чорному боді, темних широких джинсах і пастельно-помаранчевий тренч. Вбрання співачка доповнила молочно-бежевими кросівками і сумкою від бренду Puccini.

Анна Добриднєва

Анна Добриднєва

Анна зробила зачіску з локонами, макіяж із чорними стрілками і помадою кольору запорошеної троянди і френч із акцентним рожевим кольором.

Анна Добриднєва

Анна Добриднєва

Анна Різатдінова обрала для своєї появи чорну коротку сукню з рукавами три чверті. Свій аутфіт гімнастка доповнила чорною сумкою із золотистою фурнітурою. У неї було укладання з м’якими локонами, ніжний макіяж та елегантні золоті сережки у вухах.

Анна Різатдінова з сином

Анна Різатдінова з сином

Про фільм:

Після сімейної трагедії юний майстер кунг-фу Лі Фан змушений покинути свій дім у Пекіні й переїхати до Нью-Йорка разом із матір’ю. Лі намагається залишити минуле позаду та знайти своє місце серед нових однокласників. Та, хоч він і не хоче битися, неприємності переслідують його всюди. Коли новому другу потрібна його допомога, Лі бере участь у змаганнях із карате — але однієї майстерності недостатньо для перемоги. Вчитель Лі, містер Хан, звертається по допомогу до справжнього Карате Кіда — Даніеля ЛаРуссо. Тож, Лі відкриває для себе новий підхід до бою, поєднуючи два стилі в один для вирішального поєдинку у світі бойових мистецтв.

Фільм «Карате Кід: Легенди» вже в українському прокаті.

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