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- Шоу-бізнес
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Зірки на прем'єрі фільму: Анна Добриднєва – у пастельно-помаранчевому тренчі, Анна Різатдінова – у чорній сукні
Зіркові красуні першими подивилися пригодницьку стрічку з Джекі Чаном у головній ролі.
У Києві, у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася прем’єра пригодницького фільму «Карате Кід: Легенди», яку відвідали співачка Анна Добриднєва і бронзова призерка Олімпійських ігор, гімнастка Анна Різатдінова зі своїм сином. Знамениті красуні продемонстрували на івенті гарні луки.
Анна Добриднєва постала у чорному боді, темних широких джинсах і пастельно-помаранчевий тренч. Вбрання співачка доповнила молочно-бежевими кросівками і сумкою від бренду Puccini.
Анна зробила зачіску з локонами, макіяж із чорними стрілками і помадою кольору запорошеної троянди і френч із акцентним рожевим кольором.
Анна Різатдінова обрала для своєї появи чорну коротку сукню з рукавами три чверті. Свій аутфіт гімнастка доповнила чорною сумкою із золотистою фурнітурою. У неї було укладання з м’якими локонами, ніжний макіяж та елегантні золоті сережки у вухах.
Про фільм:
Після сімейної трагедії юний майстер кунг-фу Лі Фан змушений покинути свій дім у Пекіні й переїхати до Нью-Йорка разом із матір’ю. Лі намагається залишити минуле позаду та знайти своє місце серед нових однокласників. Та, хоч він і не хоче битися, неприємності переслідують його всюди. Коли новому другу потрібна його допомога, Лі бере участь у змаганнях із карате — але однієї майстерності недостатньо для перемоги. Вчитель Лі, містер Хан, звертається по допомогу до справжнього Карате Кіда — Даніеля ЛаРуссо. Тож, Лі відкриває для себе новий підхід до бою, поєднуючи два стилі в один для вирішального поєдинку у світі бойових мистецтв.
Фільм «Карате Кід: Легенди» вже в українському прокаті.