Анна Добриднєва

У Києві, у кінотеатрі «Планета Кіно», відбулася гучна премʼєра масштабного фантастичного епосу «Аватар: Вогонь і Попіл». Це третя частина культової франшизи Джеймса Кемерона, що переносить глядачів у дивовижний і небезпечний світ Пандори.

Захід відвідали знаменитості: співачка Анна Добриднєва, співаки Тарас Тополя із синами, Муаяд, Саша Чемеров, Артем Нікітін, ведучий Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою та доньками, комікеса Лєра Мандзюк, актори Олексій Суровцев і Олексій Нагрудний, акторки Антоніна Хижняк, Ольга Атанасова, Олена Узлюк, Міла Римар і Анна Чиж, яка здублювала роль головної антагоністки у фільмі.

Про фільм:

У третьому розділі саги Джеймс Кемерон розширює межі всесвіту «Аватару», поєднавши видовищний екшн, наукову фантастику та емоційну сімейну історію.

У стрічці знову з’являються колишній морпіх, а зараз ватажок народу На’ві Джейк Саллі (Сем Вортінґтон), воїтелька Нейтирі (Зої Салдана) і родина Саллі, які опиняються перед новими загрозами й випробуваннями.

«Аватар: Вогонь і Попіл» — це новий етап великої саги про зіткнення цивілізацій, відповідальність за вибір і боротьбу за майбутнє у світі, де гармонія з природою має вирішальне значення.

В український прокат «Аватар: Вогонь і Попіл» виходить 18 грудня.



