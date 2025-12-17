- Дата публікації
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 116
- Час на прочитання
- 2 хв
Зірки на прем’єрі фільму "Аватар: Вогонь і Попіл": Анна Добриднєва у корсеті з блискавкою, Анатолій Анатоліч – у жилеті з букле
Знаменитості першими подивилися продовження однієї з наймасштабніших кінематографічних історій сучасності.
У Києві, у кінотеатрі «Планета Кіно», відбулася гучна премʼєра масштабного фантастичного епосу «Аватар: Вогонь і Попіл». Це третя частина культової франшизи Джеймса Кемерона, що переносить глядачів у дивовижний і небезпечний світ Пандори.
Захід відвідали знаменитості: співачка Анна Добриднєва, співаки Тарас Тополя із синами, Муаяд, Саша Чемеров, Артем Нікітін, ведучий Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою та доньками, комікеса Лєра Мандзюк, актори Олексій Суровцев і Олексій Нагрудний, акторки Антоніна Хижняк, Ольга Атанасова, Олена Узлюк, Міла Римар і Анна Чиж, яка здублювала роль головної антагоністки у фільмі.
Про фільм:
У третьому розділі саги Джеймс Кемерон розширює межі всесвіту «Аватару», поєднавши видовищний екшн, наукову фантастику та емоційну сімейну історію.
У стрічці знову з’являються колишній морпіх, а зараз ватажок народу На’ві Джейк Саллі (Сем Вортінґтон), воїтелька Нейтирі (Зої Салдана) і родина Саллі, які опиняються перед новими загрозами й випробуваннями.
«Аватар: Вогонь і Попіл» — це новий етап великої саги про зіткнення цивілізацій, відповідальність за вибір і боротьбу за майбутнє у світі, де гармонія з природою має вирішальне значення.
В український прокат «Аватар: Вогонь і Попіл» виходить 18 грудня.