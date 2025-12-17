ТСН у соціальних мережах

Зірки на прем’єрі фільму "Аватар: Вогонь і Попіл": Анна Добриднєва у корсеті з блискавкою, Анатолій Анатоліч – у жилеті з букле

Знаменитості першими подивилися продовження однієї з наймасштабніших кінематографічних історій сучасності.

Анна Добриднєва

Анна Добриднєва

У Києві, у кінотеатрі «Планета Кіно», відбулася гучна премʼєра масштабного фантастичного епосу «Аватар: Вогонь і Попіл». Це третя частина культової франшизи Джеймса Кемерона, що переносить глядачів у дивовижний і небезпечний світ Пандори.

Захід відвідали знаменитості: співачка Анна Добриднєва, співаки Тарас Тополя із синами, Муаяд, Саша Чемеров, Артем Нікітін, ведучий Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою та доньками, комікеса Лєра Мандзюк, актори Олексій Суровцев і Олексій Нагрудний, акторки Антоніна Хижняк, Ольга Атанасова, Олена Узлюк, Міла Римар і Анна Чиж, яка здублювала роль головної антагоністки у фільмі.

Анна Добриднєва/Фото Анастасії Телікової

Анна Добриднєва/Фото Анастасії Телікової

Тарас Тополя з синами/Фото Анастасії Телікової

Тарас Тополя з синами/Фото Анастасії Телікової

Анатолій Анатоліч і Юла з дітьми/Фото Анастасії Телікової

Анатолій Анатоліч і Юла з дітьми/Фото Анастасії Телікової

Олексій Суровцев/Фото Анастасії Телікової

Олексій Суровцев/Фото Анастасії Телікової

Ольга Атанасова/Фото Анастасії Телікової

Ольга Атанасова/Фото Анастасії Телікової

Alyara і Даша Лотоцька/Фото Анастасії Телікової

Alyara і Даша Лотоцька/Фото Анастасії Телікової

Микола Матросов та Анна Добриднєва/Фото Анастасії Телікової

Микола Матросов та Анна Добриднєва/Фото Анастасії Телікової

Тарас Тополя з синами, Alyara/Фото Анастасії Телікової

Тарас Тополя з синами, Alyara/Фото Анастасії Телікової

Світлана Михайська/Фото Анастасії Телікової

Світлана Михайська/Фото Анастасії Телікової

Тетяна Колчанова, Катерина Петренко, Alyara, Анна Луценко, Даша Лотоцька, Сніжана Успенська, Єлизавета Котова/Фото Анастасії Телікової

Тетяна Колчанова, Катерина Петренко, Alyara, Анна Луценко, Даша Лотоцька, Сніжана Успенська, Єлизавета Котова/Фото Анастасії Телікової

Natella Kirs/Фото Анастасії Телікової

Natella Kirs/Фото Анастасії Телікової

Вікторія Шептієнко/Фото Анастасії Телікової

Вікторія Шептієнко/Фото Анастасії Телікової

Ольга Атанасова і Тетяна Колчанова/Фото Анастасії Телікової

Ольга Атанасова і Тетяна Колчанова/Фото Анастасії Телікової

Анна Адамович, Марієтта, Alyara, Анна Луценко, Лідія Новоселецька/Фото Анастасії Телікової

Анна Адамович, Марієтта, Alyara, Анна Луценко, Лідія Новоселецька/Фото Анастасії Телікової

Інна Гордєєва/Фото Анастасії Телікової

Інна Гордєєва/Фото Анастасії Телікової

Яна Вінніченко/Фото Анастасії Телікової

Яна Вінніченко/Фото Анастасії Телікової

Про фільм:

У третьому розділі саги Джеймс Кемерон розширює межі всесвіту «Аватару», поєднавши видовищний екшн, наукову фантастику та емоційну сімейну історію.

У стрічці знову з’являються колишній морпіх, а зараз ватажок народу На’ві Джейк Саллі (Сем Вортінґтон), воїтелька Нейтирі (Зої Салдана) і родина Саллі, які опиняються перед новими загрозами й випробуваннями.
«Аватар: Вогонь і Попіл» — це новий етап великої саги про зіткнення цивілізацій, відповідальність за вибір і боротьбу за майбутнє у світі, де гармонія з природою має вирішальне значення.

В український прокат «Аватар: Вогонь і Попіл» виходить 18 грудня.


