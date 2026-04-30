- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 119
- Час на прочитання
- 2 хв
Зірки на прем’єрі фільму "Диявол носить Прада 2": Сумська, Денисенко, Решетнік, MELOVIN, Карма та інші
Селебріті продемонстурвали стильні луки на заході.
У Києві, у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver), відбулася прем’єра довгоочікуваного фільму «Диявол носить Прада 2». Це сиквел стрічки Девіда Франкеля, який майже двадцять років тому став символом світу моди, амбіцій та безкомпромісних рішень.
На заході зібралося чимало зіркових гостей, серед яких були: співзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська, акторки Ольга Сумська, Ксенія Мішина, Олена Світлицька, Наталка Денисенко, Дарʼя Трегубова, Юлія Буйновська, продюсер і режисер Олексій Комаровський, ведучі Людмила Барбір, Наталія Островська, Григорій і Христина Решетники, Андрій Чорновол, співак MELOVIN, дизайнери Ігор Фролов і Катерина Сільченко, мисткиня Саша Норова, інфлуенсери Дарʼя Квіткова, Ігор Донскіх і Ніколас Карма, легенда київського «Динамо» Олександр Шовковський, хореографка Марина Мазепа, моделі Тетяна Брик і Вікторія Ярова, учасниці різних сезонів «Холостяка» та інші.
На івент також завітали телеведучий і журналіст Андрій Данілевич з дружиною тетяною, які стали єдиними українцями, які знялися у фільмі «Диявол носить Прада 2». Подружжя поділилося цікавими моментами зі знімань у Мілані.
На прем’єрі також були присутні акторки дубляжу Ірина Ткаленко та Олена Узлюк — які озвучили Енн Гетевей і Емілі Блант. Вони ж дублювали їх і в першому фільмі 20 років тому.
Про фільм:
Сиквел повертає глядачів у знайомий глянцевий всесвіт, де правила диктує головна редакторка глянцевого журналу «Runway» Міранда Прістлі (Меріл Стріп), а кожен крок має свою ціну. У центрі історії — Енді Сакс (Енн Гетевей), яка за ці роки побудувала власний шлях і зіштовхується з минулим. Разом із Емілі Чарлтон (Емілі Блант) вона опиняється у новій реальності індустрії.
Стрічка «Диявол носить Прада 2» відсьогодні, 30 квітня, в українському прокаті.