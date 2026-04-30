Зірки на прем’єрі фільму "Диявол носить Прада 2": Сумська, Денисенко, Решетнік, MELOVIN, Карма та інші

У Києві, у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver), відбулася прем’єра довгоочікуваного фільму «Диявол носить Прада 2». Це сиквел стрічки Девіда Франкеля, який майже двадцять років тому став символом світу моди, амбіцій та безкомпромісних рішень.

На заході зібралося чимало зіркових гостей, серед яких були: співзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська, акторки Ольга Сумська, Ксенія Мішина, Олена Світлицька, Наталка Денисенко, Дарʼя Трегубова, Юлія Буйновська, продюсер і режисер Олексій Комаровський, ведучі Людмила Барбір, Наталія Островська, Григорій і Христина Решетники, Андрій Чорновол, співак MELOVIN, дизайнери Ігор Фролов і Катерина Сільченко, мисткиня Саша Норова, інфлуенсери Дарʼя Квіткова, Ігор Донскіх і Ніколас Карма, легенда київського «Динамо» Олександр Шовковський, хореографка Марина Мазепа, моделі Тетяна Брик і Вікторія Ярова, учасниці різних сезонів «Холостяка» та інші.

Ірина Данилевська/Фото Maksim Lisovoi

Ольга Сумська з донькою Ганною і чоловіком Віталієм Борисюком/Фото Maksim Lisovoi

Григорій і Христина Решетніки/Фото Maksim Lisovoi

Юрій Савранський і Наталка Денисенко/Фото Maksim Lisovoi

Людмила Барбір і Наталія Островська/Фото Maksim Lisovoi

Міла Нітіч/Фото Maksim Lisovoi

Олена Світлицька/Фото Maksim Lisovoi

Дарʼя Трегубова/Фото Maksim Lisovoi

MELOVIN/Фото Maksim Lisovoi

Катерина Сільченко/Фото Maksim Lisovoi

Оксана Гутцайт і Олексій Комаровський/Фото Maksim Lisovoi

Аліна Пухальська, Анна Неплях, Таня Лі/Фото Maksim Lisovoi

Анастасія Половинкіна та Ірина Кулешина/Фото Maksim Lisovoi

Аліна Онопа/Фото Maksim Lisovoi

Катерина Сільченко і Юлія Єрмолаєва/Фото Maksim Lisovoi

Марина Гайович/Фото Maksim Lisovoi

Дарина Бордун і Анна Адамович/Фото Антон Забєльський

Олена Філонова/Фото Maksim Lisovoi

Natella Kirs/Фото Maksim Lisovoi

OSTROVSKYI/Фото Maksim Lisovoi

На івент також завітали телеведучий і журналіст Андрій Данілевич з дружиною тетяною, які стали єдиними українцями, які знялися у фільмі «Диявол носить Прада 2». Подружжя поділилося цікавими моментами зі знімань у Мілані.

Андрій і Тетяна Данілевичі/Фото Maksim Lisovoi

На прем’єрі також були присутні акторки дубляжу Ірина Ткаленко та Олена Узлюк — які озвучили Енн Гетевей і Емілі Блант. Вони ж дублювали їх і в першому фільмі 20 років тому.

Ірина Ткаленко та Олена Узлюк/Фото Maksim Lisovoi

Про фільм:

Сиквел повертає глядачів у знайомий глянцевий всесвіт, де правила диктує головна редакторка глянцевого журналу «Runway» Міранда Прістлі (Меріл Стріп), а кожен крок має свою ціну. У центрі історії — Енді Сакс (Енн Гетевей), яка за ці роки побудувала власний шлях і зіштовхується з минулим. Разом із Емілі Чарлтон (Емілі Блант) вона опиняється у новій реальності індустрії.

Стрічка «Диявол носить Прада 2» відсьогодні, 30 квітня, в українському прокаті.

