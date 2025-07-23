ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
474
Час на прочитання
2 хв

Зірки на прем'єрі фільму «Фантастична 4: Перші кроки»: Ірина Сопонару у джинсовій мініспідниці, Катерина Нікітіна – у квітковому топі

В український прокат виходить супергеройська стрічка з Педро Паскалем і Ванессою Кірбі у головних ролях.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ірина Сопонару

Ірина Сопонару

У кінотеатрі Multiplex (ТРЦ Respublika Park) відбувся прем’єрний показ нової супергеройської історії від Marvel Studios — «Фантастична 4: Перші кроки». Фільм розповідає про витоки культової команди у стилістиці ретро-футуризму 60-х.

Шанувальники Marvel/Фото Кирило Авраменко

Шанувальники Marvel/Фото Кирило Авраменко

Івент відвідали зіркові гості, інфлюенсери і шанувальники Marvel. Серед них були комікеси Ірина Сопонару і Катерина Нікітіна, співаки Муаяд, Tom Soda і Діма Прокопов, кінорежисер Дмитро Авдєєв, актори Влад Нікітюк, Максим Девізоров, Павло Шпегун, Катерина Брайковська, Олександр Боднар та інші.

Ірина Сопонару/Фото Кирило Авраменко

Ірина Сопонару/Фото Кирило Авраменко

Катерина Нікітіна/Фото Кирило Авраменко

Катерина Нікітіна/Фото Кирило Авраменко

Команда дубляжу/Фото Кирило Авраменко

Команда дубляжу/Фото Кирило Авраменко

Влада Дедкова/Фото Кирило Авраменко

Влада Дедкова/Фото Кирило Авраменко

Муаяд/Фото Кирило Авраменко

Муаяд/Фото Кирило Авраменко

Tom Soda/Фото Кирило Авраменко

Tom Soda/Фото Кирило Авраменко

Діма Прокопов/Фото Кирило Авраменко

Діма Прокопов/Фото Кирило Авраменко

Влад Нікітюк/Фото Кирило Авраменко

Влад Нікітюк/Фото Кирило Авраменко

Максим Девізоров/Фото Кирило Авраменко

Максим Девізоров/Фото Кирило Авраменко

Анна Адамович, Аліса Дікалова, Аліна Онопа та Анна Луценко/Фото Кирило Авраменко

Анна Адамович, Аліса Дікалова, Аліна Онопа та Анна Луценко/Фото Кирило Авраменко

Микола Матросов/Фото Кирило Авраменко

Микола Матросов/Фото Кирило Авраменко

Сніжана Успенська/Фото Кирило Авраменко

Сніжана Успенська/Фото Кирило Авраменко

Аліна Онопа, Лідія Новоселецька та Анна Луценко/Фото Кирило Авраменко

Аліна Онопа, Лідія Новоселецька та Анна Луценко/Фото Кирило Авраменко

За музичний настрій відповідали діджеї «Так а шо ти?», які потішили діджей-сетами з хітами 90-х і 00-х.

Діджеї «Так а шо ти?»

Діджеї «Так а шо ти?»

«Так а шо ти?»

«Так а шо ти?»

Про фільм:

Рід Річардс (Педро Паскаль), С’ю Шторм (Ванесса Кірбі), Джонні Шторм (Джозеф Квінн) і Бен Ґрімм (Ебон Мосс-Бахрах) постають перед найважчим випробуванням. Вони балансують між своїми героїчними обов’язками та сімейними зв’язками на тлі загрози з боку космічного бога Ґалактуса (Ральф Інесон) та його загадкової вісниці Срібної Серферки (Джулія Гарнер).

«Фантастична 4: Перші кроки» — це вибухова суміш супергеройського екшну, стилю й сімейної драми. В українському прокаті — від 24 липня.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie