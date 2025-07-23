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- Шоу-бізнес
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Зірки на прем'єрі фільму «Фантастична 4: Перші кроки»: Ірина Сопонару у джинсовій мініспідниці, Катерина Нікітіна – у квітковому топі
В український прокат виходить супергеройська стрічка з Педро Паскалем і Ванессою Кірбі у головних ролях.
У кінотеатрі Multiplex (ТРЦ Respublika Park) відбувся прем’єрний показ нової супергеройської історії від Marvel Studios — «Фантастична 4: Перші кроки». Фільм розповідає про витоки культової команди у стилістиці ретро-футуризму 60-х.
Івент відвідали зіркові гості, інфлюенсери і шанувальники Marvel. Серед них були комікеси Ірина Сопонару і Катерина Нікітіна, співаки Муаяд, Tom Soda і Діма Прокопов, кінорежисер Дмитро Авдєєв, актори Влад Нікітюк, Максим Девізоров, Павло Шпегун, Катерина Брайковська, Олександр Боднар та інші.
За музичний настрій відповідали діджеї «Так а шо ти?», які потішили діджей-сетами з хітами 90-х і 00-х.
Про фільм:
Рід Річардс (Педро Паскаль), С’ю Шторм (Ванесса Кірбі), Джонні Шторм (Джозеф Квінн) і Бен Ґрімм (Ебон Мосс-Бахрах) постають перед найважчим випробуванням. Вони балансують між своїми героїчними обов’язками та сімейними зв’язками на тлі загрози з боку космічного бога Ґалактуса (Ральф Інесон) та його загадкової вісниці Срібної Серферки (Джулія Гарнер).
«Фантастична 4: Перші кроки» — це вибухова суміш супергеройського екшну, стилю й сімейної драми. В українському прокаті — від 24 липня.