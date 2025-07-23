Ірина Сопонару

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У кінотеатрі Multiplex (ТРЦ Respublika Park) відбувся прем’єрний показ нової супергеройської історії від Marvel Studios — «Фантастична 4: Перші кроки». Фільм розповідає про витоки культової команди у стилістиці ретро-футуризму 60-х.

Шанувальники Marvel/Фото Кирило Авраменко

Івент відвідали зіркові гості, інфлюенсери і шанувальники Marvel. Серед них були комікеси Ірина Сопонару і Катерина Нікітіна, співаки Муаяд, Tom Soda і Діма Прокопов, кінорежисер Дмитро Авдєєв, актори Влад Нікітюк, Максим Девізоров, Павло Шпегун, Катерина Брайковська, Олександр Боднар та інші.

Ірина Сопонару/Фото Кирило Авраменко

Катерина Нікітіна/Фото Кирило Авраменко

Команда дубляжу/Фото Кирило Авраменко

Влада Дедкова/Фото Кирило Авраменко

Муаяд/Фото Кирило Авраменко

Tom Soda/Фото Кирило Авраменко

Діма Прокопов/Фото Кирило Авраменко

Влад Нікітюк/Фото Кирило Авраменко

Максим Девізоров/Фото Кирило Авраменко

Анна Адамович, Аліса Дікалова, Аліна Онопа та Анна Луценко/Фото Кирило Авраменко

Микола Матросов/Фото Кирило Авраменко

Сніжана Успенська/Фото Кирило Авраменко

Аліна Онопа, Лідія Новоселецька та Анна Луценко/Фото Кирило Авраменко

За музичний настрій відповідали діджеї «Так а шо ти?», які потішили діджей-сетами з хітами 90-х і 00-х.

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Діджеї «Так а шо ти?»

«Так а шо ти?»

Про фільм:

Рід Річардс (Педро Паскаль), С’ю Шторм (Ванесса Кірбі), Джонні Шторм (Джозеф Квінн) і Бен Ґрімм (Ебон Мосс-Бахрах) постають перед найважчим випробуванням. Вони балансують між своїми героїчними обов’язками та сімейними зв’язками на тлі загрози з боку космічного бога Ґалактуса (Ральф Інесон) та його загадкової вісниці Срібної Серферки (Джулія Гарнер).

«Фантастична 4: Перші кроки» — це вибухова суміш супергеройського екшну, стилю й сімейної драми. В українському прокаті — від 24 липня.