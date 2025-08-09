- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 146
- Час на прочитання
- 2 хв
Зірки на прем’єрі фільму «Граф Дракула. Історія кохання»: Дантес, Олена Лавренюк і сестри Завальські
Зіркові гості прийшли подивитися, як відомий режисер Люк Бессон переосмислив класичний роман Брема Стокера, акцентувавши увагу на темі кохання, яка раніше в екранізаціях відходила на задній план.
У кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбувся прем’єрний показ романтичної адаптації легенди про Дракулу — фільму «Граф Дракула. Історія кохання». Захід минув у готичному стилі, де панувала містична загадкова атмосфера.
На івенті були зірки, які озвучили головних героїв стрічки — Володимир Дантес та Олена Лавренюк. Вони розповіли про роботу над процесом озвучування і поділилися емоціями про те, як пропустили через себе історії та почуття своїх персонажів.
Захід також відвідали зіркові гості: телеведуча Світлана Вольнова, співачки Анна та Аліна Завальські, акторка та телеведуча Даша Трегубова, iSKra, співаки Tom Soda і LOGVIN, дизайнерка Крістіна Бобкова, інфлюєнсерки Анжеліка Симоненко і Марина Арістова, СЕО ОМКФ Анна Мачух та інші.
Про фільм:
Основою стрічки стала адаптація роману «Дракула» (1897 року) Брема Стокера. «Граф Дракула. Історія кохання» — це не лише переосмислення класичного образу вампіра, а й масштабна кінопритча про безсмертне кохання.
У ролі Графа, який стає славетним Дракулою — володар призу Каннського кінофестивалю за найкращу чоловічу роль, Калеб Лендрі Джонс. Актор також відомий за ролями у фільмах «Люди Ікс: Перший клас», «Догмен», «Баррі Сіл: Король контрабанди», «Пастка» та серіалом «Твін Пікс: Повернення».
Його партнерку зіграла Зої Блю — у стрічці вона постає в образах Елізабети (XV ст.) та Міни (XIX ст.). Ще однією зіркою фільму є актор Крістоф Вальц — його персонаж намагається приборкати темні сили, що вирвались на волю. Прототипом його ролі є славетний доктор Ван Ґельсинг у класичній історії.
Режисер і сценарист стрічки — Люк Бессон, відомий глядачам за культовими стрічками «Леон», «П’ятий елемент», «Люсі» та «Валеріан та місто тисячі планет». Над музикою до фільму працював Денні Елфман — автор саундтреків до стрічок Тіма Бертона.
Фільм «Граф Дракула. Історія кохання» вже в українському прокаті.