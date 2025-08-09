Зірки на прем’єрі фільму «Граф Дракула. Історія кохання»: Дантес, Олена Лавренюк і сестри Завальські

Володимир Дантес та Олена Лавренюк

Реклама

У кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбувся прем’єрний показ романтичної адаптації легенди про Дракулу — фільму «Граф Дракула. Історія кохання». Захід минув у готичному стилі, де панувала містична загадкова атмосфера.

На івенті були зірки, які озвучили головних героїв стрічки — Володимир Дантес та Олена Лавренюк. Вони розповіли про роботу над процесом озвучування і поділилися емоціями про те, як пропустили через себе історії та почуття своїх персонажів.

Володимир Дантес та Олена Лавренюк

Захід також відвідали зіркові гості: телеведуча Світлана Вольнова, співачки Анна та Аліна Завальські, акторка та телеведуча Даша Трегубова, iSKra, співаки Tom Soda і LOGVIN, дизайнерка Крістіна Бобкова, інфлюєнсерки Анжеліка Симоненко і Марина Арістова, СЕО ОМКФ Анна Мачух та інші.

Реклама

Світлана Вольнова

Анна та Аліна Завальські

Даша Трегубова

Анжеліка Симоненко

Марина Арістова

Міла Кузнєцова

Лала Цукерман

Гості прем’єри

Макс Гордєєв

Дракула

Про фільм:

Основою стрічки стала адаптація роману «Дракула» (1897 року) Брема Стокера. «Граф Дракула. Історія кохання» — це не лише переосмислення класичного образу вампіра, а й масштабна кінопритча про безсмертне кохання.

У ролі Графа, який стає славетним Дракулою — володар призу Каннського кінофестивалю за найкращу чоловічу роль, Калеб Лендрі Джонс. Актор також відомий за ролями у фільмах «Люди Ікс: Перший клас», «Догмен», «Баррі Сіл: Король контрабанди», «Пастка» та серіалом «Твін Пікс: Повернення».

Його партнерку зіграла Зої Блю — у стрічці вона постає в образах Елізабети (XV ст.) та Міни (XIX ст.). Ще однією зіркою фільму є актор Крістоф Вальц — його персонаж намагається приборкати темні сили, що вирвались на волю. Прототипом його ролі є славетний доктор Ван Ґельсинг у класичній історії.

Реклама

Режисер і сценарист стрічки — Люк Бессон, відомий глядачам за культовими стрічками «Леон», «П’ятий елемент», «Люсі» та «Валеріан та місто тисячі планет». Над музикою до фільму працював Денні Елфман — автор саундтреків до стрічок Тіма Бертона.

Фільм «Граф Дракула. Історія кохання» вже в українському прокаті.