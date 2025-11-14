Зірки на прем’єрі фільму «Ілюзія обману»: Олена-Христина Лебідь у мініспідниці, Амадор Лопес – у куртці з лелітками

Олена-Христина Лебідь, Амадор Лопес та Антоніна

Днями у кінотеатрі Multiplex (ТРЦ Respublika Park) у Києві відбулася прем’єра одного з найочікуваніших фільмів осені — «Ілюзія обману 3».

Захід відвідали зіркові гості, серед яких були: Олена-Христина Лебідь, Амадор Лопес, Мішель Андраде, OTOY, Wellboy, SKYLERR, iSKra, Міла Кузнєцова, Віталій Островський, Антон Мурафа, Антон Скуратов, Олексій Прищепа, Діана Глостер, Валерія Дідковська та інші.

Олена-Христина Лебідь

Амадор Лопес

Мішель Андраде

OTOY

Діана Глостер

Віталій Островський

Богдан Ревков та Сергій Халус

Лала Цукерман

Олексій Прищепа

Тетяна Карікова

Марина Арістова

Ірена Вінцюк і Євген Єрьомін

Антон і Поліна Скуратові

Валерія Дідковська

На івент також завітали брати Дмитро та Артур Томашевські (Magic Brothers) — популярні українські YouTube-блогери та ілюзіоністи, які також долучилися до українського дубляжу стрічки. Вони створили на заході магічну атмосферу, продемонструвавши свої фокуси.

Дмитро та Артур Томашевські (Magic Brothers)

Дмитро та Артур Томашевські (Magic Brothers) і Міла Кузнєцова

Про фільм

У новій частині легендарні «Чотири вершники» знову повертаються до гри — і цього разу ставки ще вищі. На них чекає грандіозна афера, суперники, що грають без правил, і союзники, яким не завжди можна довіряти. У світі, де кожна ілюзія приховує правду, а кожна правда — нову загадку, ніхто не може бути впевненим у тому, що бачить.

До своїх ролей у стрічці повернулися Джессі Айзенберг, Айла Фішер, Вуді Гаррельсон, Морган Фрімен і Дейв Франко. А до акторського складу приєдналися Розамунд Пайк, Аріана Грінблатт і Джастіс Сміт.

Фільм «Ілюзія обману» вже в українському прокаті.