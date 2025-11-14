ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
2 хв

Зірки на прем’єрі фільму «Ілюзія обману»: Олена-Христина Лебідь у мініспідниці, Амадор Лопес – у куртці з лелітками

Продовження всіма улюбленого американського трилера вийшло в український прокат.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена-Христина Лебідь, Амадор Лопес та Антоніна

Олена-Христина Лебідь, Амадор Лопес та Антоніна

Днями у кінотеатрі Multiplex (ТРЦ Respublika Park) у Києві відбулася прем’єра одного з найочікуваніших фільмів осені — «Ілюзія обману 3».

Захід відвідали зіркові гості, серед яких були: Олена-Христина Лебідь, Амадор Лопес, Мішель Андраде, OTOY, Wellboy, SKYLERR, iSKra, Міла Кузнєцова, Віталій Островський, Антон Мурафа, Антон Скуратов, Олексій Прищепа, Діана Глостер, Валерія Дідковська та інші.

Олена-Христина Лебідь, Амадор Лопес та Антоніна

Олена-Христина Лебідь, Амадор Лопес та Антоніна

Олена-Христина Лебідь

Олена-Христина Лебідь

Амадор Лопес

Амадор Лопес

Мішель Андраде

Мішель Андраде

OTOY

OTOY

Діана Глостер

Діана Глостер

Віталій Островський

Віталій Островський

Богдан Ревков та Сергій Халус

Богдан Ревков та Сергій Халус

Лала Цукерман

Лала Цукерман

Олексій Прищепа

Олексій Прищепа

Тетяна Карікова

Тетяна Карікова

Марина Арістова

Марина Арістова

Ірена Вінцюк і Євген Єрьомін

Ірена Вінцюк і Євген Єрьомін

Антон і Поліна Скуратові

Антон і Поліна Скуратові

Валерія Дідковська

Валерія Дідковська

На івент також завітали брати Дмитро та Артур Томашевські (Magic Brothers) — популярні українські YouTube-блогери та ілюзіоністи, які також долучилися до українського дубляжу стрічки. Вони створили на заході магічну атмосферу, продемонструвавши свої фокуси.

Дмитро та Артур Томашевські (Magic Brothers)

Дмитро та Артур Томашевські (Magic Brothers)

Дмитро та Артур Томашевські (Magic Brothers) і Міла Кузнєцова

Дмитро та Артур Томашевські (Magic Brothers) і Міла Кузнєцова

Про фільм

У новій частині легендарні «Чотири вершники» знову повертаються до гри — і цього разу ставки ще вищі. На них чекає грандіозна афера, суперники, що грають без правил, і союзники, яким не завжди можна довіряти. У світі, де кожна ілюзія приховує правду, а кожна правда — нову загадку, ніхто не може бути впевненим у тому, що бачить.

До своїх ролей у стрічці повернулися Джессі Айзенберг, Айла Фішер, Вуді Гаррельсон, Морган Фрімен і Дейв Франко. А до акторського складу приєдналися Розамунд Пайк, Аріана Грінблатт і Джастіс Сміт.

Фільм «Ілюзія обману» вже в українському прокаті.

Дата публікації
Кількість переглядів
18
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie