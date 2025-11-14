- Дата публікації
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
Зірки на прем’єрі фільму «Ілюзія обману»: Олена-Христина Лебідь у мініспідниці, Амадор Лопес – у куртці з лелітками
Продовження всіма улюбленого американського трилера вийшло в український прокат.
Днями у кінотеатрі Multiplex (ТРЦ Respublika Park) у Києві відбулася прем’єра одного з найочікуваніших фільмів осені — «Ілюзія обману 3».
Захід відвідали зіркові гості, серед яких були: Олена-Христина Лебідь, Амадор Лопес, Мішель Андраде, OTOY, Wellboy, SKYLERR, iSKra, Міла Кузнєцова, Віталій Островський, Антон Мурафа, Антон Скуратов, Олексій Прищепа, Діана Глостер, Валерія Дідковська та інші.
На івент також завітали брати Дмитро та Артур Томашевські (Magic Brothers) — популярні українські YouTube-блогери та ілюзіоністи, які також долучилися до українського дубляжу стрічки. Вони створили на заході магічну атмосферу, продемонструвавши свої фокуси.
Про фільм
У новій частині легендарні «Чотири вершники» знову повертаються до гри — і цього разу ставки ще вищі. На них чекає грандіозна афера, суперники, що грають без правил, і союзники, яким не завжди можна довіряти. У світі, де кожна ілюзія приховує правду, а кожна правда — нову загадку, ніхто не може бути впевненим у тому, що бачить.
До своїх ролей у стрічці повернулися Джессі Айзенберг, Айла Фішер, Вуді Гаррельсон, Морган Фрімен і Дейв Франко. А до акторського складу приєдналися Розамунд Пайк, Аріана Грінблатт і Джастіс Сміт.
Фільм «Ілюзія обману» вже в українському прокаті.