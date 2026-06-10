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- Шоу-бізнес
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Зірки на прем'єрі фільму "Історія іграшок 5": Том Генкс у картатому жилеті, Грета Лі – у сукні з торочкою
Актори озвучили героїв культової анімаційної франшизи від Pixar.
У Лондоні відбулася прем’єра фільму «Історія іграшок 5», на якій були присутні Том Генкс і Грета Лі. До них доєдналися й інші члени творчої команди: Тім Аллен, Ліндсі Коллінз, Джоан К’юсак, Сіан Велбі, Джордан Норт і режисер Ендрю Стентон.
Том Генкс вже понад 30 років є незмінним голосом шерифа Вуді у культовій франшизі. У новій стрічці він знову повернувся до своєї легендарної ролі, щоб очолити боротьбу старих іграшок з новими технологіями та гаджетами, якими захопилася їхня маленька власниця.
На прем’єрі актор, який помітно схуд, постав у сорочці кольору гакі, картатому жилеті, чорних джинсах і темному шкіряному взутті.
До касту зіркових героїв фільму долучилася Грета Лі, яка озвучує Ліліпад (Lily Pad) — нову головну антагоністку та високотехнологічну іграшку-планшет у формі жабки. Її героїня створює серйозну загрозу для класичних іграшок (Вуді, Базза та Джессі) і намагається докорінно змінити їхній світ.
На івенті Лі з’явилася у червоній сукні з білим принтом зірок, американською проймою і торочкою на подолі з колекції High Sport Fall 2025, яку вона поєднала з білими туфлями-човниками на шпильках.
А ще Грета продемонструвала свою нову зачіску — вона відрізала чубчик, який уклала на чоло.
Про фільм:
У новій частині легендарної франшизи Базз, Вуді та Джессі отримують абсолютно новий виклик. Їхнім головним конкурентом стає Ліліпад — просунутий планшет-жабка, який загрожує стерти межі звичного дитячого світу. Щоб повернути все на свої місця, старим друзям доведеться згуртуватися як ніколи раніше. А допомагати їм у цій пригоді буде новий харизматичний персонаж — Смарті Пентс, іграшка, створена щоб допомогти малюкам привчитися до горщика.
Фільм «Історія іграшок 5» в українському прокаті від 18 червня.