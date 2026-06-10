Зірки на прем'єрі фільму "Історія іграшок 5": Том Генкс у картатому жилеті, Грета Лі – у сукні з торочкою

Прем'єра фільму "Історія іграшок 5" / © Associated Press

Реклама

У Лондоні відбулася прем’єра фільму «Історія іграшок 5», на якій були присутні Том Генкс і Грета Лі. До них доєдналися й інші члени творчої команди: Тім Аллен, Ліндсі Коллінз, Джоан К’юсак, Сіан Велбі, Джордан Норт і режисер Ендрю Стентон.

Ліндсі Коллінз, Ендрю Стентон, Том Генкс, Тім Аллен, Джоан К’юсак та Грета Лі / © Associated Press

Том Генкс вже понад 30 років є незмінним голосом шерифа Вуді у культовій франшизі. У новій стрічці він знову повернувся до своєї легендарної ролі, щоб очолити боротьбу старих іграшок з новими технологіями та гаджетами, якими захопилася їхня маленька власниця.

Том Генкс / © Associated Press

Том Генкс і Тім Аллен / © Associated Press

На прем’єрі актор, який помітно схуд, постав у сорочці кольору гакі, картатому жилеті, чорних джинсах і темному шкіряному взутті.

Реклама

Том Генкс / © Associated Press

До касту зіркових героїв фільму долучилася Грета Лі, яка озвучує Ліліпад (Lily Pad) — нову головну антагоністку та високотехнологічну іграшку-планшет у формі жабки. Її героїня створює серйозну загрозу для класичних іграшок (Вуді, Базза та Джессі) і намагається докорінно змінити їхній світ.

На івенті Лі з’явилася у червоній сукні з білим принтом зірок, американською проймою і торочкою на подолі з колекції High Sport Fall 2025, яку вона поєднала з білими туфлями-човниками на шпильках.

Грета Лі / © Associated Press

А ще Грета продемонструвала свою нову зачіску — вона відрізала чубчик, який уклала на чоло.

Грета Лі / © Associated Press

Сіан Велбі, Том Генкс, Тім Аллен, Джоан К’юсак, Грета Лі та Джордан Норт / © Associated Press

Про фільм:

Реклама

У новій частині легендарної франшизи Базз, Вуді та Джессі отримують абсолютно новий виклик. Їхнім головним конкурентом стає Ліліпад — просунутий планшет-жабка, який загрожує стерти межі звичного дитячого світу. Щоб повернути все на свої місця, старим друзям доведеться згуртуватися як ніколи раніше. А допомагати їм у цій пригоді буде новий харизматичний персонаж — Смарті Пентс, іграшка, створена щоб допомогти малюкам привчитися до горщика.

Фільм «Історія іграшок 5» в українському прокаті від 18 червня.

Новини партнерів