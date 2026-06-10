ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
2 хв

Зірки на прем'єрі фільму "Історія іграшок 5": Том Генкс у картатому жилеті, Грета Лі – у сукні з торочкою

Актори озвучили героїв культової анімаційної франшизи від Pixar.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Прем'єра фільму "Історія іграшок 5"

Прем'єра фільму "Історія іграшок 5" / © Associated Press

У Лондоні відбулася прем’єра фільму «Історія іграшок 5», на якій були присутні Том Генкс і Грета Лі. До них доєдналися й інші члени творчої команди: Тім Аллен, Ліндсі Коллінз, Джоан К’юсак, Сіан Велбі, Джордан Норт і режисер Ендрю Стентон.

Ліндсі Коллінз, Ендрю Стентон, Том Генкс, Тім Аллен, Джоан К’юсак та Грета Лі / © Associated Press

Ліндсі Коллінз, Ендрю Стентон, Том Генкс, Тім Аллен, Джоан К’юсак та Грета Лі / © Associated Press

Том Генкс вже понад 30 років є незмінним голосом шерифа Вуді у культовій франшизі. У новій стрічці він знову повернувся до своєї легендарної ролі, щоб очолити боротьбу старих іграшок з новими технологіями та гаджетами, якими захопилася їхня маленька власниця.

Том Генкс / © Associated Press

Том Генкс / © Associated Press

Том Генкс і Тім Аллен / © Associated Press

Том Генкс і Тім Аллен / © Associated Press

На прем’єрі актор, який помітно схуд, постав у сорочці кольору гакі, картатому жилеті, чорних джинсах і темному шкіряному взутті.

Том Генкс / © Associated Press

Том Генкс / © Associated Press

До касту зіркових героїв фільму долучилася Грета Лі, яка озвучує Ліліпад (Lily Pad) — нову головну антагоністку та високотехнологічну іграшку-планшет у формі жабки. Її героїня створює серйозну загрозу для класичних іграшок (Вуді, Базза та Джессі) і намагається докорінно змінити їхній світ.

На івенті Лі з’явилася у червоній сукні з білим принтом зірок, американською проймою і торочкою на подолі з колекції High Sport Fall 2025, яку вона поєднала з білими туфлями-човниками на шпильках.

Грета Лі / © Associated Press

Грета Лі / © Associated Press

А ще Грета продемонструвала свою нову зачіску — вона відрізала чубчик, який уклала на чоло.

Грета Лі / © Associated Press

Грета Лі / © Associated Press

Сіан Велбі, Том Генкс, Тім Аллен, Джоан К’юсак, Грета Лі та Джордан Норт / © Associated Press

Сіан Велбі, Том Генкс, Тім Аллен, Джоан К’юсак, Грета Лі та Джордан Норт / © Associated Press

Про фільм:

У новій частині легендарної франшизи Базз, Вуді та Джессі отримують абсолютно новий виклик. Їхнім головним конкурентом стає Ліліпад — просунутий планшет-жабка, який загрожує стерти межі звичного дитячого світу. Щоб повернути все на свої місця, старим друзям доведеться згуртуватися як ніколи раніше. А допомагати їм у цій пригоді буде новий харизматичний персонаж — Смарті Пентс, іграшка, створена щоб допомогти малюкам привчитися до горщика.

Фільм «Історія іграшок 5» в українському прокаті від 18 червня.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
99
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie