Катерина Кузнєцова

Реклама

У Києві відбувся допрем’єрний показ української романтичної комедії «Випробувальний термін», яка вийде на широкі екрани 8 січня.

На заході були присутні актори, які зіграли у фільмі: Катерина Кузнєцова, Тетяна Малкова, Кирило Парастаєв, Марічка Хоменко, Тарас Цимбалюк, Олена Узлюк та інші.

Катерина Кузнєцова і Кирило Парастаєв

Команда фільму

Прем’єру відвідали також Павло Зібров, який з’явився у стрічці у ролі камео, Анна Саліванчук, Дарʼя Трегубова, Олена Лавренюк, Олексій Суровцев, Костянтин Грубич, Неля Шовкопляс та інші.

Реклама

Павло Зібров

Анна Саліванчук

Дарʼя Трегубова

Олена Лавренюк

Анна Саліванчук, Дарʼя Трегубова, Олена Лавренюк, Олексій Суровцев,

Головна героїня фільму Катерина Кузнецова постала на івенті в ефектному образі від українського бренду the COAT by Katya Silchenko з колекції Fall-Winter 2025-2026. На зірці було вбрання темно-бежевого кольору, яке складалося з асиметричної спідниці міді і топу на бретельках, із блискавкою-застібкою і баскою.

Катерина Кузнецова

Аутфіт акторка доповнила екстравагантним капелюшком із пір’ям, туфлями на підборах і чорною стьобаною сумочкою від Chanel. У неї було укладання з м’якими локонами і ніжний макіяж.

Катерина Кузнецова

Тетяна Малкова зачарувала романтичним луком у світлій шовковій сукні міді з білим мереживом на комірі та білим пір’ям на манжетах і подолі від рівненського бренду E.Milliko. Вбрання вона скомбінувала з рожевими гостроносими туфлями і сумкою з квітковим принтом.

Тетяна Малкова

Акторка зробила зачіску з локонами, макіяж із кораловою помадою, прикрасила вуха золотими сережками, а шию — ланцюжком із кулоном-камінням.

Реклама

Тетяна Малкова

Про фільм:

Це цікава історія про кохання, амбіції і другий шанс. Виробництвом стрічки займалися 1+1 media та SFERA FILM. Продюсеркою фільму виступила Анна Гончар, а режисеркою — Ірина Громозда.

У центрі сюжету донька впливового бізнесмена Поліна, яка після зради батька вирішує розпочати все спочатку. Вона проходить випробувальний термін у рекламній агенції, де її головним конкурентом стає Роман — молодий, амбітний і впевнений у собі фахівець. Їхнє суперництво перетворюється на справжній емоційний поєдинок, в якому професійна боротьба поступово переходить у гру почуттів.