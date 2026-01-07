- Дата публікації
- Шоу-бізнес
- 217
- 2 хв
Зірки на прем’єрі фільму: Катерина Кузнєцова в екстравагантному капелюшку, Тетяна Малкова — у сукні з пір’ям
Зіркові красуні в ефектних образах презентували комедію зі своєю участю.
У Києві відбувся допрем’єрний показ української романтичної комедії «Випробувальний термін», яка вийде на широкі екрани 8 січня.
На заході були присутні актори, які зіграли у фільмі: Катерина Кузнєцова, Тетяна Малкова, Кирило Парастаєв, Марічка Хоменко, Тарас Цимбалюк, Олена Узлюк та інші.
Прем’єру відвідали також Павло Зібров, який з’явився у стрічці у ролі камео, Анна Саліванчук, Дарʼя Трегубова, Олена Лавренюк, Олексій Суровцев, Костянтин Грубич, Неля Шовкопляс та інші.
Головна героїня фільму Катерина Кузнецова постала на івенті в ефектному образі від українського бренду the COAT by Katya Silchenko з колекції Fall-Winter 2025-2026. На зірці було вбрання темно-бежевого кольору, яке складалося з асиметричної спідниці міді і топу на бретельках, із блискавкою-застібкою і баскою.
Аутфіт акторка доповнила екстравагантним капелюшком із пір’ям, туфлями на підборах і чорною стьобаною сумочкою від Chanel. У неї було укладання з м’якими локонами і ніжний макіяж.
Тетяна Малкова зачарувала романтичним луком у світлій шовковій сукні міді з білим мереживом на комірі та білим пір’ям на манжетах і подолі від рівненського бренду E.Milliko. Вбрання вона скомбінувала з рожевими гостроносими туфлями і сумкою з квітковим принтом.
Акторка зробила зачіску з локонами, макіяж із кораловою помадою, прикрасила вуха золотими сережками, а шию — ланцюжком із кулоном-камінням.
Про фільм:
Це цікава історія про кохання, амбіції і другий шанс. Виробництвом стрічки займалися 1+1 media та SFERA FILM. Продюсеркою фільму виступила Анна Гончар, а режисеркою — Ірина Громозда.
У центрі сюжету донька впливового бізнесмена Поліна, яка після зради батька вирішує розпочати все спочатку. Вона проходить випробувальний термін у рекламній агенції, де її головним конкурентом стає Роман — молодий, амбітний і впевнений у собі фахівець. Їхнє суперництво перетворюється на справжній емоційний поєдинок, в якому професійна боротьба поступово переходить у гру почуттів.