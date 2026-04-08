Зірки на прем’єрі фільму "На драйві": Ірина Федишин, Даша Астаф’єва, Дантес, Еліна Світоліна та інші

У столиці презентували українську повнометражну стрічку про автоперегони.

Аліна Онопа
Вже завтра, 9 квітня, у національний прокат виходить український повнометражний екшн про автоперегони «На драйві». А напередодні відбулася його гучна прем’єра у Палаці «Україна», на якій зібралося чимало зіркових гостей. Серед них були: Ірина Федишин, Даша Астаф’єва, Дантес, Еліна Світоліна, Григорій Решетнік, Соломія Вітвіцька, Ксенія Мішина, В’ячеслав Довженко, Олександр Педан, OTOY, Євген Янович, Олексій Суханов, Олексій Дурнєв та інші.

Ірина Федишин/Фото Roman Alekseenko

Даша Астаф’єва/Фото Roman Alekseenko

Дантес/Фото Roman Alekseenko

Еліна Світоліна/Фото Roman Alekseenko

Григорій і Христина Решетніки/Фото Roman Alekseenko

Соломія Вітвіцька/Фото Roman Alekseenko

Анна Завальська/Фото Roman Alekseenko

Олексій Суханов/Фото Roman Alekseenko

Марта Адамчук/Фото Roman Alekseenko

В’ячеслав Довженко/Фото Roman Alekseenko

Даша Астаф’єва і ZAYVA/Фото Roman Alekseenko

Клавдій Петрович/Фото Roman Alekseenko

Олексій Дурнєв/Фото Roman Alekseenko

Після показу фільму на сцені з’явилися MONATIK і Phil it — вони виконали пісню «Спогади», яка стала одніє із саундреків стрічки.

Phil it і MONATIK/Фото Roman Alekseenko

Команда фільму/Фото Roman Alekseenko

Фото Roman Alekseenko

Команда фільму/Фото Roman Alekseenko

Потім на сцену вийшла творча команда та актори стрічки. За словами продюсерки Альони Тимошенко, головна ідея фільму — показати людей, які в складних умовах війни продовжують жити, мріяти і рухатися вперед.

Про фільм:

Фільм «На драйві» переносить глядачів у прифронтовий Харків, де компанія
друзів знаходить автомобілі, які покинули, у зачиненому через повномасштабну війну торговельному центрі. Молодь перетворює підземний паркінг на арену нелегальних перегонів. Те, що починається як розвага, поступово переростає у боротьбу за свободу, визнання і власну ідентичність.

У фільмі звучать кілька пісень MONATIK. До саундтреку стрічки, крім вже згаданого треку, увійшли «I.D.» (feat. OTOY) і «Те, від чого без тями».

Після премʼєри у Києві команда фільму вирушила містами України, де презентує екшн глядачам. Наступні зустрічі відбудуться у Черкасах, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Києві і Полтаві.

