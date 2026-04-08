Зірки на прем’єрі фільму "На драйві": Ірина Федишин, Даша Астаф’єва, Дантес, Еліна Світоліна та інші
У столиці презентували українську повнометражну стрічку про автоперегони.
Вже завтра, 9 квітня, у національний прокат виходить український повнометражний екшн про автоперегони «На драйві». А напередодні відбулася його гучна прем’єра у Палаці «Україна», на якій зібралося чимало зіркових гостей. Серед них були: Ірина Федишин, Даша Астаф’єва, Дантес, Еліна Світоліна, Григорій Решетнік, Соломія Вітвіцька, Ксенія Мішина, В’ячеслав Довженко, Олександр Педан, OTOY, Євген Янович, Олексій Суханов, Олексій Дурнєв та інші.
Після показу фільму на сцені з’явилися MONATIK і Phil it — вони виконали пісню «Спогади», яка стала одніє із саундреків стрічки.
Потім на сцену вийшла творча команда та актори стрічки. За словами продюсерки Альони Тимошенко, головна ідея фільму — показати людей, які в складних умовах війни продовжують жити, мріяти і рухатися вперед.
Про фільм:
Фільм «На драйві» переносить глядачів у прифронтовий Харків, де компанія
друзів знаходить автомобілі, які покинули, у зачиненому через повномасштабну війну торговельному центрі. Молодь перетворює підземний паркінг на арену нелегальних перегонів. Те, що починається як розвага, поступово переростає у боротьбу за свободу, визнання і власну ідентичність.
У фільмі звучать кілька пісень MONATIK. До саундтреку стрічки, крім вже згаданого треку, увійшли «I.D.» (feat. OTOY) і «Те, від чого без тями».
Після премʼєри у Києві команда фільму вирушила містами України, де презентує екшн глядачам. Наступні зустрічі відбудуться у Черкасах, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Києві і Полтаві.