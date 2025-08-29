- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 59
- Час на прочитання
- 2 хв
Зірки на прем’єрі фільму «Роузи»: Дар'я Трегубова у блузці з рюшами, Вʼячеслав Соломка з кольоровим метеликом
Зірки прийшли першими подивитися ремейк стрічки «Війна подружжя Роуз» 1989 року.
У кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася прем’єра нової гостросоціальної комедії-драми Searchlight Pictures від режисера Джей Роуча — «Роузи», у якій головні ролі зіграли Олівія Колман і Бенедикт Камбербетч.
Першими побачити фільм прийшли акторка Дар’я Трегубова, ведучий Вʼячеслав Соломка, співаки Муаяд і Kamrad, комікеси Валерія Мандзюк і Катерина Нікітіна, кінокритикиня Інна Гордєєва, модель Тетяна Брик, блогери Аліса Дікалова та Ігор Донскіх, а також актори дубляжу, які озвучили головних героїв стрічки — Олена Узлюк та Андрій Мостренко.
Про фільм:
Це драматична історія Тео та Айві, пара яких, на перший погляд, здається ідеальною. Та за картинкою бездоганного сімейного життя ховаються нерозв’язані конфлікти, ревнощі і суперництво. Поки кар’єра Тео стрімко занепадає, амбіції Айві лише зростають, перетворюючи партнерство на мовчазне протистояння, де накопичені образи стають вибухонебезпечними.
Фільм «Роузи» вже в українському прокаті.