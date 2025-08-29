Зірки на прем’єрі фільму «Роузи»: Дар'я Трегубова у блузці з рюшами, Вʼячеслав Соломка з кольоровим метеликом

Дар'я Трегубова

Реклама

У кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася прем’єра нової гостросоціальної комедії-драми Searchlight Pictures від режисера Джей Роуча — «Роузи», у якій головні ролі зіграли Олівія Колман і Бенедикт Камбербетч.

Олівія Колман і Бенедикт Камбербетч на прем’єрі фільму «Роузи» у Лондоні / © Associated Press

Першими побачити фільм прийшли акторка Дар’я Трегубова, ведучий Вʼячеслав Соломка, співаки Муаяд і Kamrad, комікеси Валерія Мандзюк і Катерина Нікітіна, кінокритикиня Інна Гордєєва, модель Тетяна Брик, блогери Аліса Дікалова та Ігор Донскіх, а також актори дубляжу, які озвучили головних героїв стрічки — Олена Узлюк та Андрій Мостренко.

Дар’я Трегубова/Фото Vitalii Chumachenko

Муаяд і Вʼячеслав Соломка/Фото Vitalii Chumachenko

Олена Узлюк та Андрій Мостренко/Фото Vitalii Chumachenko

Інна Гордєєва/Фото Vitalii Chumachenko

Катерина Нікітіна/Фото Vitalii Chumachenko

Тетяна Брик/Фото Vitalii Chumachenko

Аліса Дікалова/Фото Vitalii Chumachenko

Анна Адамович і Дарина Бордун/Фото Vitalii Chumachenko

Світлана Михайська та Аліна Онопа/Фото Vitalii Chumachenko

Анна Луценко, Ольга Федорущенко та Олена Момот/Фото Vitalii Chumachenko

Про фільм:

Реклама

Це драматична історія Тео та Айві, пара яких, на перший погляд, здається ідеальною. Та за картинкою бездоганного сімейного життя ховаються нерозв’язані конфлікти, ревнощі і суперництво. Поки кар’єра Тео стрімко занепадає, амбіції Айві лише зростають, перетворюючи партнерство на мовчазне протистояння, де накопичені образи стають вибухонебезпечними.

Фільм «Роузи» вже в українському прокаті.