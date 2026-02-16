ТСН у соціальних мережах

Зірки на прем’єрі фільму "Цап-Забивайло": Антоніна Хижняк у мінісукні, Василь Байдак – у кепці, а OTOY – у худі

Знаменитості доєдналися до дубляжу анімаційного фільму.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Антоніна Хижняк, Василь Байдак і OTOY відвідали у кінотеатрі «Оскар» в Gulliver прем’єру анімаційного фільму «Цап-Забивайло». Це історія, яка мотивує. Вона про великі мрії, шалений характер і силу віри в себе.

Антоніна і Василь стали зірками дубляжу мультфільму. Хижняк озвучила харизматичну лідерку команди зі «Звіроболу» Джетт Блискавицю, а Байдак — коментатора ліги Жана Кажана.

Антоніна постала на кіноподії в образі total black: мінісукні з прозорими рукавами, капронових колготах і шкіряних чоботах на високих підборах.

Василь поєднав у своєму луку червону бейсболку, сіру джинсову сорочку, графітову футболку, темно-сині джинси і кросівки.

OTOY також доєднався до проєкту. Він виконав пісню «Брик» для харизматичного лиходія фільму Коніли.

Артист був одягнений у худі асфальтного відтінку, блакитні джинси, чорну шапку, які доповнив кросівками.

Про фільм:

Це розповідь про невеликого цапа Вілла з великими амбіціями. Він має унікальний шанс стати професійним гравцем у звіробол — динамічну силову спортивну гру, учасниками якої є швидкі і небезпечні великі хижаки. Та Вілл доводить, що навіть маленький цап може стати зіркою у світі великих тварин. Це історія про наполегливість, командний дух і шлях до перемоги, який розпочинається з першого кроку… або першого удару по м’ячу. Фільм нагадує важливу істину — не буває замалих для великих мрій.

Анімаційна пригода «Цап-Забивайло» — в українському прокаті.

