Дата публікації
-
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
2 хв
Зірки на прем’єрі фільму з Ді Капріо: Анна Добриднєва у рожевій футболці, Ірина Сопонару – у мініспідниці з паєтками
В український прокат вийшов фільм «Одна битва за іншою» від режисера Пола Томаса Андерсона.
У Києві, у кінотеатрі «Планета Кіно» (ТРЦ River Mall) відбулася прем’єра чорної комедії «Одна битва за іншою» від Warner Bros. Pictures — нового фільму від культового режисера Пола Томаса Андерсона, у якому головну роль зіграв Леонардо Ді Капіро.
Захід відвідали знаменитості, серед яких: співаки Анна Добриднєва і Муаяд, актори Антоніна Хижняк, Назар Задніпровський, Влад Нікітюк, ведучі Микола Матросов та Андрій Чорновол, комікеси Ірина Сопонару і Катерина Нікітіна, кінокритикиня Інна Гордєєва, кінорежисери Олексій Тараненко і Денис Тарасов та інші.
Розглянемо стильні луки зірок.
Анна Добриднєва з’явилася на івенті у рожевій футболці і синіх широких джинсах, які заправила у яскраві ботильйони з квітковим принтом. Образ артистка доповнила пастельно-рожевою сорочкою, бейсболкою і сумочкою.
Ірина Сопонару поєднала у своєму аутфіті сіру футболку і мініспідницю зі срібними паєтками. На ній також були слінгбеки кольору металік.
Антоніна Хижняк обрала для своєї появи чорний мереживний топ, блакитну джинсову куртку, сірі джинси і бежеві босоніжки.
Про фільм:
Стрічка «Одна битва за іншою», сценарій якого написав і зрежисував Пол Томас Андерсон, розповідає про колишнього революціонера Боба Фергюсона. Він живе в наркотичній параної, тримаючись осторонь від суспільства разом зі своєю запальною донькою Віллою. І раптом з’являється його давній ворог, який викрадає Віллу. Боб возз’єднується зі своїми екстоваришами, щоб знайти доньку. У відчайдушних пошуках йому доведеться зійтися у смертельному двобої з власними помилками й тінями минулого.
У фільмі також зіграли Шон Пенн, Бенісіо дель Торо, Реджина Голл, Теяна Тейлор, Чейз Інфініті та інші.
Фільм вже вийшов в український прокат.