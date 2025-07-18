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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
243
Час на прочитання
2 хв

Зірки на прем’єрі фільму "Життя Чака": Соломія Вітвіцька в бежевій сукні, Надія Матвєєва — у блакитній спідниці

Знаменитості першими подивилися екранізацію оповідання Стівена Кінга.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Соломія Вітвицька

Соломія Вітвіцька

У Києві в кінотеатрі «Планета Кіно» (РЦ Blockbuster) відбулася прем’єра фільму «Життя Чака». Стрічка знята за однойменною новелою Стівена Кінга зі збірки «Якщо кров тече». Критики називають її найкращою екранізацією Кінга XXI століття. Головні ролі виконали Том Гіддлстон, Марк Гемілл, Карен Гіллан, Чіветел Еджіофор та інші.

Захід відвідали українські знаменитості: телеведучі Соломія Вітвіцька, Надія Матвєєва, Мирослава Мандзюк, В’ячеслав Соломка, актори Максим Самчик та Ольга Атанасова, модель plus-size Міла Кузнецова та інші.

Соломія Вітвіцька / Фото: Максим Лісовий

Соломія Вітвіцька / Фото: Максим Лісовий

Надія Матвєєва / Фото: Максим Лісовий

Надія Матвєєва / Фото: Максим Лісовий

Мирослава Мандзюк, Надія Матвєєва і В’ячеслав Соломка / Фото: Максим Лісовий

Мирослава Мандзюк, Надія Матвєєва і В’ячеслав Соломка / Фото: Максим Лісовий

Ольга Атанасова / Фото: Максим Лісовий

Ольга Атанасова / Фото: Максим Лісовий

Максим Самчик / Фото: Максим Лісовий

Максим Самчик / Фото: Максим Лісовий

Міла Кузнецовата / Фото: Максим Лісовий

Міла Кузнецовата / Фото: Максим Лісовий

Про фільм:

Це історія про звичайного бухгалтера Чака Кранца. Він просто живе своє життя, та одного дня його ім’я раптово стає відомим на все місто через привітання, яке з’являється скрізь — на банерах, у радіоефірі, в інтернеті, на стінах і вікнах будинків. Ніхто не знає, хто такий Чак, але подейкують: якщо він помре — разом з ним загине весь світ…

Це стрічка про цінність людського життя і неймовірний всесвіт всередині кожного з нас.

Сценарист, режисер, монтажер і продюсер фільму — Майк Фленаґан, який уже не вперше працює з прозою Стівена Кінга, зокрема він екранізував твори «Доктор Сон» і «Гра Джеральда».

«Життя Чака» здобув приз глядацьких симпатій на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF). Критики прихильно сприйняли фільм. Так, Deadline вважає, що теплота і щирість стрічки «можуть стати секретним інгредієнтом для досягнення культовості», Чейз Гатчинсон написав для The Wrap: «Ви відчуєте неминучу і приголомшливу важкість буття, проте водночас „Життя Чака“ вразить вас у саме серце красою існування», а Collider резюмує, що фільм став найкращою екранізацію Стівена Кінга в сучасному кіно. Перша українська прем’єра стрічки відбулася на фестивалі глядацького кіно МиколайчукOpen у Чернівцях.

Роль юного Чака у фільмі дублював українською стендап-комік Василь Байдак.

Прокат фільму «Життя Чака» в українських кінотеатрах триває.

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