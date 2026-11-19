Римма Зюбіна та Анна Добриднєва

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У кінотеатрі «Планета Кіно» в ТРЦ Blockbuster Mall відбулася галапрем’єра фільму «Голодні ігри: Світанок перед жнивами». Українські зірки, блогери і представники медіа одними з перших побачили нову частину франшизи на великому екрані IMAX. Серед зіркових гостей були акторка Римма Зюбіна і співачка Анна Добриднєва, які продемонстрували стильні образи.

Римма Зюбіна з’явилася на заході у довгому чорному тренчі з об’ємним коміром-стійкою й великими накладними кишенями. Талію акторка підкреслила поясом, зав’язаним на вузол. Тренч зірка поєднала з кросівками.

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Римма Зюбіна

Римма доповнила вбрання браслетом й масивною каблучкою. У неї було стильне укладання і макіяж з червоною помадою.

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Римма Зюбіна

Анна Добриднєва постала у графітовому костюмі, який складався з жакета вільного крою з підкореними рукавами і широких штанів. Під нього співачка одягла прозорий чорний топ із мереживом, крізь який проглядався бюстгальтер, а взула масивні чорні черевики на рельєфній підошві.

Анна Добриднєва

Особливу увагу Анна приділила прикрасам. Її лук доповнили великі золотисті сережки у вигляді квітів, кольє-квітка і схожа за формою масивна каблучка. Добриднєва зібрала волосся у хвіст і прикрасила зачіску золотистими затискачами біля скронь. Вона зробила макіяж з чорними стрілками і помадою ягідного відтінку.

Анна Добриднєва

Про фільм:

«Голодні ігри: Світанок перед жнивами» розповідає історію молодого Геймітча Абернеті. Події відбуваються за 24 роки до перших «Голодних ігор». Шістнадцятирічний хлопець з Округу 12 стає учасником 50-х Ігор, на яких кількість трибутів удвічі більша, ніж зазвичай.

На героя чекають небезпечні випробування, несподівані союзи та вибір, наслідки якого відчуватиме весь Панем.

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Режисером стрічки став Френсіс Лоуренс. У фільмі зіграли Джозеф Зада, Вітні Пік, Маккенна Ґрейс, Рейф Файнс, Гленн Клоуз, Джессі Племонс, Ель Фаннінґ, Кіран Калкін та інші.

Відсьогодні, 19 вересня, фільм в українському прокаті.

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