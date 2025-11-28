Зірки на прем’єрі комедії "Потяг до Різдва": Катя Осадча, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик, Станіслав Боклан та інші

Прем'єра "Потяг до Різдва"

Вчора, 27 листопада, у кінотеатрі «Мультиплекс» (ТРЦ Respublika Park) відбулася прем’єра комедії «Потяг до Різдва», що відкриває сезон зимових прем’єр.

Фільм презентувала творча команда: актори Станіслав Боклан, Лілія Ребрик, Антоніна Хижняк, Андрій Ісаєнко, Ганна Кузіна, Анастасія Іванюк, Поліна Василина, Анна Сагайдачна, Вікторія Білан-Ращук, Аліна Кошарна, продюсери Юрій Горбунов і Зоя Сошенко, сценаристи і шоуранери Ярослав Стень та Богдан Гацуляк, режисер-постановник Валентин Шпаков, операторка Тетяна Дуднік та інші.

Команда фільму/Фото Кирило Авраменко

Станіслав Боклан/Фото Артем Гвоздков

Станіслав Боклан, Антоніна Хижняк і Юрій Горбунов/Фото Артем Гвоздков

Світлана Охріменко, Ярослав Стень, Аліна Кошарна/Фото Кирило Авраменко

Лілія Ребрик і Зоя Сошенко/Фото Кирило Авраменко

Антоніна Хижняк/Фото Кирило Авраменко

Анна Сагайдачна/Фото Кирило Авраменко

Андрій Ісаєнко та Олеся Моргунець-Ісаєнко/Фото Кирило Авраменко

Поліна Василина/Фото Кирило Авраменко

Катерина Осадча та Юрій Горбунов із сином/Фото Кирило Авраменко

Антоніна Хижняк/Фото Кирило Авраменко

Анна Єлісеєва з донькою/Фото Кирило Авраменко

Дмитро Павко і Анастасія Іванюк/Фото Кирило Авраменко

Захід відвідали зіркові гості: телеведуча Катерина Осадча, актори Світлана Охрименко, Лілія Цвєлікова, Влад Нікітюк, Христина Ігнат, Євген Медвідь, композитор та піаніст Євген Хмара, співак Дмитро Прокопов, фіналіст «МайстерШеф. Професіонали» та шеф Алік Мкртчян, ведучий В’ячеслав Соломка, режисери Валентин Шпаков, Олексій Єсаков, Денис Тарасов, Олег Борщевський та інші.

Боглан Гациляк, Катерина Осадча, Юрій Горбунов, Сергій Созановський/Фото Кирило Авраменко

Євген Хмара/Фото Артем Гвоздков

Юрій Горбунов, Алік Мкртчян з родиною/Фото Кирило Авраменко

В’ячеслав Соломка/Фото Кирило Авраменко

Дмитро Прокопов/Фото Кирило Авраменко

Муаяд/Фото Кирило Авраменко

В’ячеслав Соломка, Алік Мкртчян і Мирослава Мандзюк/Фото Кирило Авраменко

Серед гостей також був голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, який разом з членом наглядової ради «Укрзалізниці» Олександром Камишіним з’явилися у фільмі у камео.

Святкової атмосфери заходу додав виступ вокального ансамблю «Diplodoc» Школи джазового та естрадного мистецтв під керівництвом Оксани Хорошун. Вони потішили присутніх чудовим виконанням колядок.

Ансамблю «Diplodoc»/Фото Кирило Авраменко

Ансамблю «Diplodoc»/Фото Кирило Авраменко

Про фільм:

«Потяг до Різдва» — це продовження найкасовішої української комедії 2025 року — «Потяг у 31 грудня» (зібрала 52 мільйони гривень у кінотеатральному прокаті та 300 000+ глядачів). У новій стрічці повертаються улюблені герої і з’являються нові яскраві персонажі.

За сюжетом, волею випадку напередодні Різдва в один потяг сідають абсолютно різні пасажири зі своїми проблемами та мріями. Тепер їм усім доведеться організовувати Святу вечерю просто у вагоні-ресторані. В очікуванні першої зірки всі пасажири об’єднуються в одну велику українську родину. І тут розпочинаються дива.

Дивіться «Потяг до Різдва» у всіх кінотеатрах країни вже від 1 грудня (а допрем’єрні покази вже стартували).

Нагадаємо, Михайло Хома та Євген Хмара презентували спільний саундтрек до стрічки «Потяг до Різдва», який отримав назву «Там, де Різдво».