Зірки на прем’єрі комедії "Потяг до Різдва": Катя Осадча, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик, Станіслав Боклан та інші
Різдвяний сімейний фільм вже на великих екранах.
Вчора, 27 листопада, у кінотеатрі «Мультиплекс» (ТРЦ Respublika Park) відбулася прем’єра комедії «Потяг до Різдва», що відкриває сезон зимових прем’єр.
Фільм презентувала творча команда: актори Станіслав Боклан, Лілія Ребрик, Антоніна Хижняк, Андрій Ісаєнко, Ганна Кузіна, Анастасія Іванюк, Поліна Василина, Анна Сагайдачна, Вікторія Білан-Ращук, Аліна Кошарна, продюсери Юрій Горбунов і Зоя Сошенко, сценаристи і шоуранери Ярослав Стень та Богдан Гацуляк, режисер-постановник Валентин Шпаков, операторка Тетяна Дуднік та інші.
Захід відвідали зіркові гості: телеведуча Катерина Осадча, актори Світлана Охрименко, Лілія Цвєлікова, Влад Нікітюк, Христина Ігнат, Євген Медвідь, композитор та піаніст Євген Хмара, співак Дмитро Прокопов, фіналіст «МайстерШеф. Професіонали» та шеф Алік Мкртчян, ведучий В’ячеслав Соломка, режисери Валентин Шпаков, Олексій Єсаков, Денис Тарасов, Олег Борщевський та інші.
Серед гостей також був голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, який разом з членом наглядової ради «Укрзалізниці» Олександром Камишіним з’явилися у фільмі у камео.
Святкової атмосфери заходу додав виступ вокального ансамблю «Diplodoc» Школи джазового та естрадного мистецтв під керівництвом Оксани Хорошун. Вони потішили присутніх чудовим виконанням колядок.
Про фільм:
«Потяг до Різдва» — це продовження найкасовішої української комедії 2025 року — «Потяг у 31 грудня» (зібрала 52 мільйони гривень у кінотеатральному прокаті та 300 000+ глядачів). У новій стрічці повертаються улюблені герої і з’являються нові яскраві персонажі.
За сюжетом, волею випадку напередодні Різдва в один потяг сідають абсолютно різні пасажири зі своїми проблемами та мріями. Тепер їм усім доведеться організовувати Святу вечерю просто у вагоні-ресторані. В очікуванні першої зірки всі пасажири об’єднуються в одну велику українську родину. І тут розпочинаються дива.
Дивіться «Потяг до Різдва» у всіх кінотеатрах країни вже від 1 грудня (а допрем’єрні покази вже стартували).
Нагадаємо, Михайло Хома та Євген Хмара презентували спільний саундтрек до стрічки «Потяг до Різдва», який отримав назву «Там, де Різдво».