Міла Кузнецова

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Лідер гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин, телеведучі В’ячеслав Соломка та Саня Димов, модель plus-size Міла Кузнецова відвідали у Києві прем’єру божевільного комедійного горору «Фанатик».

Міла Кузнєцова з’явилася на івенті у чорній мінісукні у білий горошок, Валерій Харчишин — у чорній футболці і штанях кольору хакі, В’ячеслав Соломка — у різнокольоровому поло і джинсах з принтом, а Саня Димов — у білій футболці, чорно-білому в’язаному кардигані і синіх джинсах.

Міла Кузнецова/Фото Максим Лісовой

Валерій Харчишин/Фото Максим Лісовой

В’ячеслав Соломка/Фото Максим Лісовой

Саня Димов/Фото Максим Лісовой

Про фільм:

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Головну роль — епатажної і зухвалої попзірки — зіграла Самара Вівінг, яка є однією з сучасних «королев крику». Вона відома за ролями у горорах «Гра в хованки», «Няня» та «Крик 6». Роль фанатичного психопата отримав Рей Ніколсон («Ідеальне алібі», «Усміхайся 2») — син актора-легенди Джека Ніколсона, який знову використовує фірмову сімейну посмішку як акторську зброю у якісному жанровому кіно. Актор Ерік Дейн («Ейфорія», «Анатомія Грей») втілив на екрані вірного охоронця суперзірки.

Режисером і сценаристом фільму став Джиммі Ворден, який продовжує шліфувати свою майстерність у комедійному горорі, продовжуючи жанрову традицію власних стрічок «Няня» та «Кокаїновий ведмідь». Спродюсувала стрічку компанія LuckyChap, що належить подружжю — Марго Роббі та Тому Еккерлі. Фірма відома своєю продюсерською роботою над фільмами «Барбі», «Перспективна дівчина» і «Солтберн». Стрічка вже в українському прокаті. Дистриб’ютором фільму в Україні виступила компанія Adastra Cinema.

У центрі сюжету популярна співачаи Софія (Самара Вівінг), у якої є одержимий суперфанат — психопат Пол Дерсон (Рей Ніколсон). Він вирішує освідчитись суперзірці, увірвавшись однієї ночі до її маєтку у Лос-Анджелесі. Дівчина щосили намагається уникнути свого незапланованого і кривавого весілля, але сподіватися доводиться лише на себе і на допомогу вірного тілоохоронця Белла (Ерік Дейн). Цю ніч із фанатиком переживуть не всі.