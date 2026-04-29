Зірки на прем’єрі культової комедії: Василь Байдак, Анна Завальська, Альберт Цукренко та інші

Василь Байдак та Анна Завальська

У кінотеатрі «Жовтень» відбулася прем’єра британського фільму «Монті Пайтон і Священний Ґрааль», яку озвучили українські коміки та комікеси. Стрічку презентував комік Василь Байдак, який був ініціатором повернення культового фільму на широкі українські екрани.

Василь Байдак/Фото Сергій Хандусенко, Анастасія Мантач

Захід відвідали співачка Анна Завальська, музикант і журналіст Альберт Цукренко, телеведуча Олена-Христина Лебідь, ексвіцепрем’єр України Павло Розенко, режисер Павло Остріков, соліст гурту NAZVA Павло Гоц, коміки Олег Свищ та Антон Стенюк, комікеси Лариса Хапуга, Даша Кубік, Лана Чубаха, Наталя Гаріпова та інші.

Василь Байдак, Олена-Христина Лебідь, Олег Свищ/Фото Сергій Хандусенко, Анастасія Мантач

Василь Байдак й Анна Завальська/Фото Сергій Хандусенко, Анастасія Мантач

Павло Розенко та Олена-Христина Лебідь/Фото Сергій Хандусенко, Анастасія Мантач

Олег Свищ, Василь Байдак/Фото Сергій Хандусенко, Анастасія Мантач

Альберт Цукренко/Фото Сергій Хандусенко, Анастасія Мантач

Євгенія Бабенко і Павло Остріков

Василь Байдак з мамою/Фото Сергій Хандусенко, Анастасія Мантач

Даша Кубік/Фото Сергій Хандусенко, Анастасія Мантач

«Монті Пайтон і Священний Ґрааль» — це дебютна повнометражна робота британського комедійного колективу «Монті Пайтон», яка вийшла у 1975 році і відкрила їм шлях у велике кіно. В основі сюжету — варіація на тему легенд про короля Артура. Разом із лицарями Круглого столу він вирушає на пошуки Священного Ґрааля, однак їхня подорож швидко перетворюється на низку абсурдних пригод. Герої стикаються з небезпеками та випробуваннями, що порушують будь-які закони логіки: від, здавалося б, безневинного, але агресивного кролика до загадок без правильних відповідей і дивакуватих персонажів, поведінку яких неможливо передбачити. Саме ця хаотична непослідовність і стала однією з ключових рис фільму.

Режисерами стрічки виступили Террі Ґілліам і Террі Джонс, а до фінансування долучились Елтон Джон та учасники гуртів Led Zeppelin, Pink Floyd і Genesis.

Озвучили українською героїв фільму Василь Байдак, Олег Свищ, Данило Повар, Марк Куцевалов, Артем Дамницький, Дядя Жора, Даша Кубік, Тріо Різні, Павло Остріков, Іван Люленов, гурт Курган & Agregat, Альберт Цукренко (ХЗВ), Андрій Середа, Іван Іщенко (BRYKULETS), Павло Гоц (NAZVA), Іван Розін, Інародний театр абсурду «Горобчик» та багато інших.

В український прокат фільм «Монті Пайтон і Священний Ґрааль», який торік відзначив 50-річчя, вийде 30 квітня.

