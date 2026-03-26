Зірки на прем’єрі молодіжної драми "Скамер": Ольга Сумська, Богдан Шелудяк, Скруджи та інші

У Києві в кінотеатрі «Оскар» відбулася галапрем’єра української молодіжної кримінальної драми «Скамер» режисера Дмитра Єфремова. Стрічка, яка досліджує світ швидких рішень, моральних компромісів і їхніх наслідків, зібрала гостей напередодні національного прокату.

Команда фільму

«Скамер» — це історія про двох братів із Дніпра, які до повномасштабної війни працювали у сфері скаму, а після її початку один із них вирішує використати свої навички проти ворога. Це фільм про вибір, який може стати доленосним, і про відповідальність, що завжди йде за ним.

«Створювали фільм ми понад два роки, і я дуже щасливий, що він нарешті побачив світ. Сподіваюся, що "Скамер" стане новим витоком в українському кіно. Ми підняли сміливу тему і я вірю в те, що вона не залишить глядачів байдужими», — розповів режисер Дмитро Єфремов.

Дмитро Єфремов

У стрічці зіграли Ольга Сумська, Богдан Шелудяк, Олексій Горбунов, Дмитро Єфремов, Катерина Лозовицька, Макс Ткачов та інші.

Богдан Шелудяк, Ольга Сумська і Дмитро Єфремов

Ольга Сумська і Дмитро Єфремов

«Мені дуже відгукується, що сучасне українське кіно не боїться бути сміливим і говорить про важливі, часом болючі теми. Моя героїня — мати двох синів, вона як ніхто відчуває, що кожне рішення справді важливе», — прокоментувала Ольга Сумська.

Ольга Сумська

Подію відвідали представники креативної індустрії, актори, блогери та медійні особи, серед яких були Олена Світлицька, Оксана Гутцайт, Євген Синельников, Максим Самчик, Андрій Чорновол, Євген Таллер, Анетта Барсівна, Ірина Пономаренко, Анастасія Половинкіна, Міла Єрємєєва, Олександр Преподобний, ASHYK, Таня Лі, Тарас Нестеренко, Анна Астровська, Богдан Осадчук, Олександр Заліско, Христина Бичкова та інші.

Олена Світлицька

Оксана Гутцайт

Євген Синельников

Максим Самчик

Олексій Смолка

Андрій Чорновол

Анетта Барсівна

Ірина Пономаренко

Анастасія Половинкіна

OKS

Максим Ткачов

Анна Доскіч

Секретним музичним гостем заходу був репер Скруджи, який несподівано для гостей виконав наживо пісню «Алло», що стала саундтреком фільму.

Богдан Шелудяк, Скруджи і Дмитро Єфремов

Скруджи

А режисер фільму Дмитро Єфремов виконав вперше наживо трек «Скам», який також став одним з саундтреків стрічки.

«Скамер» занурює глядача у світ спокус швидкого заробітку, ризиків і рішень, які мають свою ціну. Це історія про межу між можливістю та відповідальністю і про те, як легко її перетнути.

«Коли я прочитав сценарій, одразу зрозумів: це сучасна, драйвова та повчальна історія. Тут багато авантюризму і ризику, які призводять до гучних злетів і стрімких падінь», — сказав Богдан Шелудяк, який зіграв старшого із братів.

Сьогодні, 26 березня, фільм «Скамер» вийшов у всеукраїнський прокат.