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- Шоу-бізнес
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Зірки на прем'єрі нового фільму "Супермен": Дмитро Коляденко у панамці, Аліна Шаманська – у сукні з принтом
Українські знаменитості прийшли подивитися дебютну стрічку з оновленого кіновсесвіту DC від Джеймса Ґанна.
У Києві, у кінотеатрі «Планета Кіно» (ТРЦ River Mall), відбувся допрем’єрний показ супергеройського екшену «Супермен» — першого фільму оновленого кіновсесвіту DC від режисера Джеймса Ґанна.
Івент відвідали знаменитості: хореограф і співак Дмитро Коляденко, ведучі Аліна Шаманська, Марина Арістова, Андрій Чорновол, Олег Борисов і Микола Матросов, режисер Денис Тарасов, актори Сергій Кисіль, Євгеній Лісничий і Павло Шпегун, лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець і співачка Marietta.
Про фільм:
Новий «Супермен» — це перший фільм оновленого кіновсесвіту DC від режисера Джеймса Ґанна. Це історія про молодого Кларка Кента, який намагається збалансувати своє подвійне життя — журналіста і супергероя. Сповнений віри в добро людства, він стикається з наймогутнішим ворогом — Лексом Лютором, який не зупиниться ні перед чим, щоб знищити символ надії. Стрічка об’єднує масштабні екшн-сцени, гумор і душевність, відкриваючи нову еру легендарного героя.
Головну роль у стрічці виконав Девід Коренсвет, а його союзницю, зухвалу репортерку Лоїс Лейн — зірка серіалу «Дивовижна місіс Мейзел» Рейчел Броснаген. Лиходія Лекса Лютора зіграв Ніколас Голт.
Саундтрек до фільму створили Джон Мерфі та Девід Флемінг.
В українському прокаті фільм «Супермен» відсьогодні, 10 липня.