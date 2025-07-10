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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
2 хв

Зірки на прем'єрі нового фільму "Супермен": Дмитро Коляденко у панамці, Аліна Шаманська – у сукні з принтом

Українські знаменитості прийшли подивитися дебютну стрічку з оновленого кіновсесвіту DC від Джеймса Ґанна.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дмитро Коляденко

Дмитро Коляденко

У Києві, у кінотеатрі «Планета Кіно» (ТРЦ River Mall), відбувся допрем’єрний показ супергеройського екшену «Супермен» — першого фільму оновленого кіновсесвіту DC від режисера Джеймса Ґанна.

Івент відвідали знаменитості: хореограф і співак Дмитро Коляденко, ведучі Аліна Шаманська, Марина Арістова, Андрій Чорновол, Олег Борисов і Микола Матросов, режисер Денис Тарасов, актори Сергій Кисіль, Євгеній Лісничий і Павло Шпегун, лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець і співачка Marietta.

Дмитро Коляденко/Фото Кирило Авраменко

Дмитро Коляденко/Фото Кирило Авраменко

Аліна Шаманська/Фото Кирило Авраменко

Аліна Шаманська/Фото Кирило Авраменко

Андрій Чорновол/Фото Кирило Авраменко

Андрій Чорновол/Фото Кирило Авраменко

Денис Тарасов/Фото Кирило Авраменко

Денис Тарасов/Фото Кирило Авраменко

Катерина Вареник, Сергій Кисіль та Анна Луценко/Фото Кирило Авраменко

Катерина Вареник, Сергій Кисіль та Анна Луценко/Фото Кирило Авраменко

Марина Арістова/Фото Кирило Авраменко

Марина Арістова/Фото Кирило Авраменко

Олег Борисов/Фото Кирило Авраменко

Олег Борисов/Фото Кирило Авраменко

Микола Матросов/Фото Кирило Авраменко

Микола Матросов/Фото Кирило Авраменко

Сніжана Успенська, Marietta та Анна Луценко/Фото Кирило Авраменко

Сніжана Успенська, Marietta та Анна Луценко/Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Про фільм:

Новий «Супермен» — це перший фільм оновленого кіновсесвіту DC від режисера Джеймса Ґанна. Це історія про молодого Кларка Кента, який намагається збалансувати своє подвійне життя — журналіста і супергероя. Сповнений віри в добро людства, він стикається з наймогутнішим ворогом — Лексом Лютором, який не зупиниться ні перед чим, щоб знищити символ надії. Стрічка об’єднує масштабні екшн-сцени, гумор і душевність, відкриваючи нову еру легендарного героя.

Головну роль у стрічці виконав Девід Коренсвет, а його союзницю, зухвалу репортерку Лоїс Лейн — зірка серіалу «Дивовижна місіс Мейзел» Рейчел Броснаген. Лиходія Лекса Лютора зіграв Ніколас Голт.

Саундтрек до фільму створили Джон Мерфі та Девід Флемінг.

В українському прокаті фільм «Супермен» відсьогодні, 10 липня.

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