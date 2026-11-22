- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 572
- Час на прочитання
- 4 хв
Зірки на премʼєрі різдвяної комедії: Світлана Тарабарова у вбранні зі шнурівкою, Тетяна Малкова – у пухнастому кардигані
На допрем'єрний показ українського сімейного фільму “S Миколай та загублений лист” завітали актори, співаки, телеведучі і блогери.
У столичному кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася галапрем’єра українського сімейного фільму «S Миколай та загублений лист». Стрічку першими побачили представники кіноіндустрії, українські знаменитості, блогери, інфлюенсери і запрошені гості.
Прем’єрний вечір минув у святковій атмосфері. На гостей чекали тематичний декор, подарунки, пригощання та можливість першими поринути у різдвяну історію про здійснення дитячих мрій і віру в дива.
На червоній доріжці з’явилася творча команда фільму — Віктор Жданов, Артемій Єгоров, Тетяна Малкова, Ірина Сопонару, Олександр Швець, Марія Мархай, Макар Ніконенко та Анастасія Дем’яненко.
Завітали на прем’єру і співачка Світлана Тарабарова (TARABAROVA) і фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич, які долучилися до створення музичного оформлення стрічки. Артисти прийшли на показ разом зі своїми родинами.
Серед зіркових гостей також були телеведуча Валентина Хамайко, ветеран і громадський діяч Олександр Терен, співачка Анна Завальська, актори Олена Світлицька та Сергій Кисіль, ведучий В’ячеслав Соломка, режисер Денис Тарасов, засновниця бренду OLIZ Христина Оліярник, учасниці реалітішоу «Холостяк» Ірина Кулешина і Валерія Полянська та інші.
Більшість знаменитостей завітали на прем’єру разом із дітьми, адже стрічка розрахована на сімейний перегляд.
Після показу актори і зіркові гості поділилися своїми емоціями від перегляду.
Виконавиця головної жіночої ролі Тетяна Малкова зізналася, що фільм настільки її зворушив, що вона не змогла стримати сліз, хоча добре знала сценарій і брала участь у зніманнях.
«Я досить скептично налаштована взагалі до всіх фільмів, в яких я беру участь. Завжди знайду до чого придертись. Але тут для мене було дуже високим показником те, що я на половині фільму розплакалася і не могла зупинитися. Я гадала, що спокійно подивлюся це кіно, тому що я бачила сценарій, я там грала, я бачила попередньо якісь сцени. Значить, ми зробили гарне кіно», — розповіла акторка.
Артемій Єгоров, який зіграв головну роль, зазначив, що для нього найважливішою стала реакція маленьких глядачів.
«Діти виходили з залу і щиро раділи, дякували, всім сподобалось. Які тут ще можуть бути очікування?! Все чудово. Сподіваємось, що фільм подивиться якомога більше людей і не тільки в Україні», — поділився актор.
Акторка Ірина Сопонару також залишилася задоволеною переглядом. Особливо їй сподобалося музичне оформлення стрічки.
«Фільм дуже вайбовий, дуже класна музика, TARABAROVA написала офігенський саундтрек. Мені дуже сподобався, і відчувається наближення свята після перегляду. Стрічка про те, що дива трапляються, і треба не втрачати надії, світло всередині треба вміти берегти, плекати його», — сказала Ірина.
Своїми емоціями поділилася і Світлана Тарабарова, яка створила музику для фільму.
«Щаслива, що маю змогу бути частиною цього фільму й тепло обійняти вас своєю музикою. Чудовий привід зібратися всією родиною, провести час разом і повірити, що дива справді трапляються», — зазначила співачка.
А ось Женя Галич наголосив, що нині українським глядачам, особливо дітям, дуже потрібні світлі та добрі історії, які дарують позитивні емоції.
«Прекрасний фільм, створений для того, щоб ми знову повірили в дива. І головне, що зараз такі фільми дуже потрібні, тому що навколо багато негативу, стресу, втоми. А наші діти точно не заслуговують на це. Наші діти мають вірити в дива і що все буде добре», — сказав музикант.
Він також підкреслив, що для нього особливо важливо, що це українська стрічка про українських дітей, створена українськими кінематографістами українською мовою.
Про фільм:
Напередодні Дня святого Миколая успішний, але цинічний і жадібний бізнесмен Борис потрапляє в аварію, після якої починає бачити поруч із собою дев’ятирічного хлопчика — самого себе в дитинстві. Тепер чоловікові потрібно до свята здійснити свою давню дитячу мрію, інакше він назавжди втратить здатність радіти життю, а Святий Миколай залишиться без своєї чарівної сили.
«S Миколай та загублений лист» вже у національному прокаті.