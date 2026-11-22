Світлана Тарабарова і Тетяна Малкова

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У столичному кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася галапрем’єра українського сімейного фільму «S Миколай та загублений лист». Стрічку першими побачили представники кіноіндустрії, українські знаменитості, блогери, інфлюенсери і запрошені гості.

Прем’єрний вечір минув у святковій атмосфері. На гостей чекали тематичний декор, подарунки, пригощання та можливість першими поринути у різдвяну історію про здійснення дитячих мрій і віру в дива.

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На червоній доріжці з’явилася творча команда фільму — Віктор Жданов, Артемій Єгоров, Тетяна Малкова, Ірина Сопонару, Олександр Швець, Марія Мархай, Макар Ніконенко та Анастасія Дем’яненко.

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Творча команда фільму

Команда фільму

Артемій Єгоров, Тетяна Малкова, Віктор Жданов

Завітали на прем’єру і співачка Світлана Тарабарова (TARABAROVA) і фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич, які долучилися до створення музичного оформлення стрічки. Артисти прийшли на показ разом зі своїми родинами.

Світлана Тарабарова

Женя Галич

Серед зіркових гостей також були телеведуча Валентина Хамайко, ветеран і громадський діяч Олександр Терен, співачка Анна Завальська, актори Олена Світлицька та Сергій Кисіль, ведучий В’ячеслав Соломка, режисер Денис Тарасов, засновниця бренду OLIZ Христина Оліярник, учасниці реалітішоу «Холостяк» Ірина Кулешина і Валерія Полянська та інші.

Ірина Сопонару, Анна Сахарова, Тетяна Малкова

Анна Сахарова і Сергій Кисіль

Олег Верняєв

Олена Шершньова та Анна Малиновська

Ірина Царікова

Ірина Кулешина і Валерія Полянська

В’ячеслав Соломка

Галина Зайва

Марія Паньків

Більшість знаменитостей завітали на прем’єру разом із дітьми, адже стрічка розрахована на сімейний перегляд.

Після показу актори і зіркові гості поділилися своїми емоціями від перегляду.

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Виконавиця головної жіночої ролі Тетяна Малкова зізналася, що фільм настільки її зворушив, що вона не змогла стримати сліз, хоча добре знала сценарій і брала участь у зніманнях.

«Я досить скептично налаштована взагалі до всіх фільмів, в яких я беру участь. Завжди знайду до чого придертись. Але тут для мене було дуже високим показником те, що я на половині фільму розплакалася і не могла зупинитися. Я гадала, що спокійно подивлюся це кіно, тому що я бачила сценарій, я там грала, я бачила попередньо якісь сцени. Значить, ми зробили гарне кіно», — розповіла акторка.

Женя Галич і Тетяна Малкова

Артемій Єгоров, який зіграв головну роль, зазначив, що для нього найважливішою стала реакція маленьких глядачів.

«Діти виходили з залу і щиро раділи, дякували, всім сподобалось. Які тут ще можуть бути очікування?! Все чудово. Сподіваємось, що фільм подивиться якомога більше людей і не тільки в Україні», — поділився актор.

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Акторка Ірина Сопонару також залишилася задоволеною переглядом. Особливо їй сподобалося музичне оформлення стрічки.

«Фільм дуже вайбовий, дуже класна музика, TARABAROVA написала офігенський саундтрек. Мені дуже сподобався, і відчувається наближення свята після перегляду. Стрічка про те, що дива трапляються, і треба не втрачати надії, світло всередині треба вміти берегти, плекати його», — сказала Ірина.

Своїми емоціями поділилася і Світлана Тарабарова, яка створила музику для фільму.

«Щаслива, що маю змогу бути частиною цього фільму й тепло обійняти вас своєю музикою. Чудовий привід зібратися всією родиною, провести час разом і повірити, що дива справді трапляються», — зазначила співачка.

Світлана Тарабарова

А ось Женя Галич наголосив, що нині українським глядачам, особливо дітям, дуже потрібні світлі та добрі історії, які дарують позитивні емоції.

«Прекрасний фільм, створений для того, щоб ми знову повірили в дива. І головне, що зараз такі фільми дуже потрібні, тому що навколо багато негативу, стресу, втоми. А наші діти точно не заслуговують на це. Наші діти мають вірити в дива і що все буде добре», — сказав музикант.

Він також підкреслив, що для нього особливо важливо, що це українська стрічка про українських дітей, створена українськими кінематографістами українською мовою.

Про фільм:

Напередодні Дня святого Миколая успішний, але цинічний і жадібний бізнесмен Борис потрапляє в аварію, після якої починає бачити поруч із собою дев’ятирічного хлопчика — самого себе в дитинстві. Тепер чоловікові потрібно до свята здійснити свою давню дитячу мрію, інакше він назавжди втратить здатність радіти життю, а Святий Миколай залишиться без своєї чарівної сили.

«S Миколай та загублений лист» вже у національному прокаті.

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