Зірки на прем’єрі серіалу "Історія кохання" про сина Кеннеді — одного з найобговорюваніших проєктів року

Серіал розповідатиме про бурхливий роман «золотої пари» Америки.

Пол Келлі та Сара Піджон

Пол Келлі та Сара Піджон / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулася прем’єра довгоочікуваного серіалу «Історія кохання: Джон Ф. Кеннеді-молодший та Керолін Бессетт», який розповість історію однієї із найвідоміших пар Америки у 1990-х роках — єдиного сина президента Кеннеді та його дружини.

Пол Келлі, Сара Піджон, Наомі Воттс / © Associated Press

Пол Келлі, Сара Піджон, Наомі Воттс / © Associated Press

Серіал створений письменником, режисером та продюсером Раяном Мерфі, у резюме якого також є такі же культові проєкти як «Американська історія жахів» та «Американська історія злочинів». Знімання відбувались у Нью-Йорку, де насправді мешкала пара, а головні ролі виконали маловідомі наразі актори — Пол Келлі та Сара Піджон. Однак також у проєкту зіграла Наомі Воттсі дочка Меріл Стріп — Грейс Гаммер.

Зірки прийшли на презентацію у повному складі і позували фотографам. Сара обрала вишуканий ансамбль від Chanel створений Матьє Блазі для колекції PF2026, яку він презентував у Нью-Йорку. Образ вклював довгу туніку з вишивкою і пір’ям та чорні штани.

Сара Піджон / © Associated Press

Сара Піджон / © Associated Press

Пол Келлі одягнув класичний чорний костюм без краватки. У такому образі актор був дуже схожим на свого екранного персонажа.

Пол Келлі та Сара Піджон / © Associated Press

Пол Келлі та Сара Піджон / © Associated Press

Наомі Воттс одягла сукню від Balenciaga із колекції осінь-зима 2026 з відкритими плечами та високими білими рукавичками.

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

А дочка Меріл Стріп — Грейс Гаммер образа сукню з декольте і розрізом від Tom Ford з колекції осінь-зима 2025, яка за дизайном нагадувала жилет.

Грейс Гаммер / © Associated Press

Грейс Гаммер / © Associated Press

Нагадаємо, що Наомі Воттс зіграє найвідомішу жінку у світі — колишню першу леді США Жаклін Кеннеді, а Грейс дісталась роль Керолайн Кеннеді — доньки Жаклін Кеннеді та сестри Джона Кеннеді-молодшого.

Джон-молодший — був єдиним сином Джона Кеннеді. Він був головним героєм жовтої преси — за ним та його дружиною полювали папараці і чатували ззовні квартири пари в Трайбеку, аби зробити знімки. Джон і Керолін Бессетт трагічно загинули 16 липня 1999 року, розбившись на літаку.

Джон Кеннеді-молодший і Керолін Бессетт / © Getty Images

Джон Кеннеді-молодший і Керолін Бессетт / © Getty Images

Показ серіалу стартує 12 лютого.

