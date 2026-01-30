Зірки на прем’єрі трилера "Самотник": alyona alyona у плахті, Анна Добриднєва – у сукні з принтом

alyona alyona та Анна Добриднєва

Днями у Києві, у кінотеатрі «Планета кіно» в ТРЦ Blockbuster Mall, відбувся допремʼєрний показ екшн-трилера «Самотник» від режисера Ріка Романа Во. Головну роль у фільмі зіграв Джейсон Стейтем.

Захід відвідали зіркові гості, серед яких артистки alyona alyona, Анна Добриднєва, Валерія Форс, співак Артем Нікітін, ведучі Анатолій Анатоліч, Олег Борисов, Вʼячеслав Соломка, актори Влада Дєдкова, Анна Гуляєва, Олексій Нагрудний, Дмитро Вівчарюк, учасниці реалітішоу «Холостяк 14» Ірина Кулешина і Надія Авраменко та інші.

alyona alyona/Фото Олександр Демиденко

Анна Добриднєва/Фото Олександр Демиденко

Олег Борисов/Фото Олександр Демиденко

Вʼячеслав Соломка/Фото Олександр Демиденко

Ольга Бондарчук, Анатолій Анатоліч, Олена Шершньова/Фото Олександр Демиденко

Влада Дєдкова/Фото Олександр Демиденко

Ірина Кулешина і Надія Авраменко/Фото Олександр Демиденко

alyona alyona продемонструвала стильний лук у сірому флісовому костюмі, який ефектно поєднала з різнокольоровою плахтою. Взута вона була у кросівки. Виконавиця зібрала волосся в пучок, доповнивши його довгими кісками, зробила макіяж із чорними стрілками, прикрасила вуха милими сережками з бісером, а шию — різноманітними намистами і чорною ниткою із білою підвіскою.

alyona alyona/Фото Олександр Демиденко

Анна Добриднєва підкреслила струнку фігуру чорною сукнею приталеного силуету з білим принтом від української дизайнерки Анастасії Іванової. Вбрання вона поєднала з чорним взуттям на грубій підошві. Зачіска з локонами, вечірній макіяж і французький манікюр завершили аутфіт співачки.

Анна Добриднєва/Фото Олександр Демиденко

Про фільм:

Майкл Мейсон (Джейсон Стейтем) живе на самоті у віддаленій хатині на шотландському острові, тікаючи від власного минулого. Коли він рятує дівчинку Джессі, це запускає ланцюг небезпечних подій: урядові структури оголошують полювання на нього і на острів прибувають озброєні люди. Ретельно приховане минуле Мейсона знову дає про себе знати. Тож тепер йому доведеться стати на захист дитини й нарешті зіткнутися з тінями минулого, що приходять по нього.

У стрічці також зіграли Білл Наї та Наомі Акі.

Фільм «Самотник» вже в українському прокаті.

Анна Адамович, Дарина Бордун/Фото Олександр Демиденко

Костянтин та Аліса Дікалови/Фото Олександр Демиденко

Мирослава Мандзюк/Фото Олександр Демиденко

Сніжана Успенська/Фото Олександр Демиденко

Анна Малиновська/Фото Олександр Демиденко

Дарина Уайт/Фото Олександр Демиденко

Тетяна Карікова/Фото Олександр Демиденко

Лідія Новоселецька/Фото Олександр Демиденко

Поліна Ніколаєнко, Максим Кірєєв, Марієтта, Аліса Дікалова/Фото Олександр Демиденко