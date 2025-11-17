Зірки на прем’єрі українського фільму "Ти — Космос": Римма Зюбіна, Дар’я Трегубова, Олександр Рудинський та інші

Римма Зюбіна і Володимир Кравчук

У кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Smart Plaza) відбувся допремʼєрний показ української науково-фантастичної драми-комедії «Ти — Космос».



Стрічка режисера і сценариста Павла Острікова переносить глядачів у майбутнє, де космічний далекобійник Андрій після вибуху Землі лишається останньою людиною у Всесвіті — доки на зв’язок не виходить француженка Катрін. Їхня історія — про несподіваний зв’язок, що стає шансом вижити й не згаснути в космічній порожнечі.



Головну роль у стрічці виконав Володимир Кравчук. У фільмі також зіграли Леонід Попадько, Дарія Плахтій та Алексія Депікер.

Володимир Кравчук і Дарія Плахтій

Захід відвідали зіркові гості та інфлюенсери: актори Римма Зюбіна, Олександр Рудинський, Анна Кошмал, Любава Грєшнова і Ольга Атанасова, ведучий Роман Міщеряков, співаки Фагот, Володимир Дантес, Аміль Насіров і Віталій Островський, дизайнерка Лілія Пустовіт, сценаристи Наріман Алієв і Юрій Карагодін, тренерка Аніта Луценко.

Павло Остріков

Володимир і Анна Яценки

Дар’я Трегубова

Дар'я Легейда і Дмитро Сова

Володимир Кравчук

Любомир Левицький

Ольга Атанасова

Павло Остріков

Аніта Луценко

Микола Зирянов і Володимир Кравчук

Іван Бліндар

Аміль Насіров

Лілія Пустовіт і Фагот

Анна Адамович і Дарина Бордун

Олександр Рудинський

Премʼєра відбулася за участі команди фільму. Режисер та сценарист Павло Остріков, головний актор Володимир Кравчук, продюсери Володимир і Анна Яценки презентували стрічку. Долучилася до заходу і Дарія Плахтій.

Команда фільму

Фільм «Ти — Космос» від 20 листопада у національному прокаті.

Фото: Анастасія Телікова і Сергій Хандусенко.