ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
2 хв

Зірки на прем’єрі українського фільму "Ти — Космос": Римма Зюбіна, Дар’я Трегубова, Олександр Рудинський та інші

Стрічка у національний прокат виходить 20 листопада.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Римма Зюбіна і Володимир Кравчук

Римма Зюбіна і Володимир Кравчук

У кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Smart Plaza) відбувся допремʼєрний показ української науково-фантастичної драми-комедії «Ти — Космос».

Стрічка режисера і сценариста Павла Острікова переносить глядачів у майбутнє, де космічний далекобійник Андрій після вибуху Землі лишається останньою людиною у Всесвіті — доки на зв’язок не виходить француженка Катрін. Їхня історія — про несподіваний зв’язок, що стає шансом вижити й не згаснути в космічній порожнечі.

Головну роль у стрічці виконав Володимир Кравчук. У фільмі також зіграли Леонід Попадько, Дарія Плахтій та Алексія Депікер.

Володимир Кравчук і Дарія Плахтій

Володимир Кравчук і Дарія Плахтій

Захід відвідали зіркові гості та інфлюенсери: актори Римма Зюбіна, Олександр Рудинський, Анна Кошмал, Любава Грєшнова і Ольга Атанасова, ведучий Роман Міщеряков, співаки Фагот, Володимир Дантес, Аміль Насіров і Віталій Островський, дизайнерка Лілія Пустовіт, сценаристи Наріман Алієв і Юрій Карагодін, тренерка Аніта Луценко.

Римма Зюбіна і Володимир Кравчук

Римма Зюбіна і Володимир Кравчук

Павло Остріков

Павло Остріков

Володимир і Анна Яценки

Володимир і Анна Яценки

Дар’я Трегубова

Дар’я Трегубова

Дар'я Легейда і Дмитро Сова

Дар'я Легейда і Дмитро Сова

Володимир Кравчук

Володимир Кравчук

Любомир Левицький

Любомир Левицький

Ольга Атанасова

Ольга Атанасова

Павло Остріков

Павло Остріков

Аніта Луценко

Аніта Луценко

Микола Зирянов і Володимир Кравчук

Микола Зирянов і Володимир Кравчук

Іван Бліндар

Іван Бліндар

Аміль Насіров

Аміль Насіров

Лілія Пустовіт і Фагот

Лілія Пустовіт і Фагот

Анна Адамович і Дарина Бордун

Анна Адамович і Дарина Бордун

Олександр Рудинський

Олександр Рудинський

Премʼєра відбулася за участі команди фільму. Режисер та сценарист Павло Остріков, головний актор Володимир Кравчук, продюсери Володимир і Анна Яценки презентували стрічку. Долучилася до заходу і Дарія Плахтій.

Команда фільму

Команда фільму

Фільм «Ти — Космос» від 20 листопада у національному прокаті.

Фото: Анастасія Телікова і Сергій Хандусенко.

Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie