Шоу-бізнес
254
2 хв

Зірки на прем’єрі українського фільму: Анна Саліванчук, Андрій Федінчик, Ольга Сумська, Олена Світлицька та інші

У столиці гучно представили романтичну новинку «Бачу тебе» — фільм про випадкову онлайн-зустріч, яка змінює життя українського військового.

Аліна Онопа
У Києві, у кінотеатрі «Оскар», відбулася гала-прем’єра українського фільму «Бачу тебе» від режисерки Юлії Бєляк.

Головні ролі у стрічці зіграли Олексій Яровенко, Ксенія Мішина, Анна Саліванчук та Андрій Федінчик. Через їхні персонажі фільм порушує тему психологічної адаптації, глибоких внутрішніх трансформацій і пошуку нової опори після травматичних подій. За словами творців фільму, вони створили справжній емоційний простір підтримки і надії.

Команда фільму

За сюжетом стрічки одне дивне селфі запускає несподівані події для українського військового Матвія: через телефон він бачить красиву блогерку Вероніку. Його онлайн-спостереження перетворюються на закоханість, а раптова втрата зв’язку підштовхує чоловіка на пошуки її в реальному світі. Вийшло кумедно, зворушливо та романтично. Щоб знайти справжнє кохання, інколи достатньо лише одного збою.

Особливим моментом вечора стала музична добірка на чолі з головним саундтреком фільму MONATİK «А що?».

На захід завітало чимало зіркових гостей: Ольга Сумська, Олена Світлицька, Анна Добриднєва, Олексій Комаровський, Оксана Гутцайт, Анатолій Анатоліч, Юла, Алік Мкртчян, Ірина Сопонару, Андрій Осіпов, Анетта Барсівна, Вʼячеслав Соломка, учасниці шоу «Холостяк» та інші.

Ольга Сумська, Оксана Гутцайт, Анна Саліванчук та Ірина Заря

Анна Саліванчук

Юлія Бєляк

Олексій Яровенко

Олексій Комаровський, Оксана Гутцайт, Андрій Осіпов

Ольга Сумська

Олена Світлицька

Мирослава Мандзюк і Андрій Федінчик

Анатолій Анатоліч

Юла

Анетта Барсівна

Олена Філонова

Вікторія Білан-Ращук

Ірина Сопонару

Вʼячеслав Соломка

Ірена Петрушина

DJ Starkov

Ксенія Щербач

Надін Головчук

Алік Мкртчян з дружиною

Марина Арістова

Микола Матросов

У національний прокат фільм «Бачу тебе» виходить 26 березня.

