Зірки на прем’єрі українського фільму: Анна Саліванчук, Андрій Федінчик, Ольга Сумська, Олена Світлицька та інші
У столиці гучно представили романтичну новинку «Бачу тебе» — фільм про випадкову онлайн-зустріч, яка змінює життя українського військового.
У Києві, у кінотеатрі «Оскар», відбулася гала-прем’єра українського фільму «Бачу тебе» від режисерки Юлії Бєляк.
Головні ролі у стрічці зіграли Олексій Яровенко, Ксенія Мішина, Анна Саліванчук та Андрій Федінчик. Через їхні персонажі фільм порушує тему психологічної адаптації, глибоких внутрішніх трансформацій і пошуку нової опори після травматичних подій. За словами творців фільму, вони створили справжній емоційний простір підтримки і надії.
За сюжетом стрічки одне дивне селфі запускає несподівані події для українського військового Матвія: через телефон він бачить красиву блогерку Вероніку. Його онлайн-спостереження перетворюються на закоханість, а раптова втрата зв’язку підштовхує чоловіка на пошуки її в реальному світі. Вийшло кумедно, зворушливо та романтично. Щоб знайти справжнє кохання, інколи достатньо лише одного збою.
Особливим моментом вечора стала музична добірка на чолі з головним саундтреком фільму MONATİK «А що?».
На захід завітало чимало зіркових гостей: Ольга Сумська, Олена Світлицька, Анна Добриднєва, Олексій Комаровський, Оксана Гутцайт, Анатолій Анатоліч, Юла, Алік Мкртчян, Ірина Сопонару, Андрій Осіпов, Анетта Барсівна, Вʼячеслав Соломка, учасниці шоу «Холостяк» та інші.
У національний прокат фільм «Бачу тебе» виходить 26 березня.