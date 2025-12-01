Зірки у звичайному житті: супермодель Гайді Клум та її чоловіка заскочили під час вигулу собак

Том Каулітц і Гайді Клум / © Getty Images

Пара була одягнена просто і зручно, без усього того гламуру, які вони зазвичай демонструють на світських заходах. Том одягнув бежевий костюм з футболкою і вільними плісованими штанами, а також доповнив вбрання кепкою, кросівками і окулярами. А ось Гайді обрала трикотажний сірий костюм з кофтою і широкими штанами, з якими також одягла джинсову куртку, прикрашену принтом Міккі Маус. Завершували образ відомої моделі панамка і сонцезахисні окуляри-авіатори.

Сфотографували їх папараці, коли вони вийшли вигуляти своїх двох собак.

Помітили знаменитостей у Лос-Анджелесі, куди вони повернулися з рідної Німеччини, де відвідали вручення престижної премії «Бембі». Нагадаймо, що на заході Гайді тоді вручили особливу нагороду, а Том виступив на сцені.

