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Злагоди, миру і гарних українських пісень: новорічне привітання від Олександра Понамарьова

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Злагоди, миру і гарних українських пісень: новорічне привітання від Олександра Понамарьова

Олександр Пономарьов

Напередодні Нового року народний артист України записав для українців відеопривітання.

Редакція Леді.ТСН.ua розпочинає публікувати серію зіркових відеопривітань з прийдешнім Новим роком для наших читачів.

Розпочне серію народний артист України – Олександр Пономарьов. Співак щиро побажав українцям спокою, миру та чудових українських композицій.

Олександр Пономарьов / ©
Олександр Пономарьов
Олександр Пономарьов / ©
Олександр Пономарьов

"З Новим роком вітаю всіх читачів ТСН.ua! Злагоди, миру нам, спокою, гарних українських пісень! І складайте свої пазли, а Боженька нехай вам у цьому допомагає! Зі святом" – побажав Олександр.

Олександр Пономарьов привітав читачів ТСН.ua з Новим роком

Олександр Пономарьов привітав читачів ТСН.ua з Новим роком

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