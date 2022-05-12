Злата Огнєвіч показала, як виступала на концерті на підтримку України у Сіетлі

Злата Огнєвіч показала, як виступала на концерті на підтримку України у Сіетлі

Артистка разом із іншими зірками відправилась у благодійне турне по США.

Злата Огнєвіч виступила під час благодійного концерту на підтримку України у Сетлі в межах турне Америкою. Співачка виклала в Instagram відео свого виступу і показала, як спілкувалася з іноземцем, який прийшов підтримати Україну.

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"Моменти. Вони вдихають в мене життя. На кожному концерті стається щось особливе, те, що я забираю із собою в спогадах. Дякую за спілкування і таку шалену підтримку. Я називаю це - обмін серцями. Як відчути СВОЄ серце? Все просто — віддати його іншій людині.

Я віддаю своє серце на кожному концерті, а Ви - віддаєте мені, тому всередині точно не може бути пустоти", - написала Злата.

Огнєвіч також анонсувала ще два благодійних концерти - 13 травня у Маямі і 14 травня у Денвері.

Ще Огнєвіч опублікувала відео, на якому заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар, Калина, розповів про ситуацію на "Азовсталі" станом на вечір 11 травня.

Співачка закликала підписників допомагати розголошувати у соцмережі ситуацію на "Азовсталі", адже військові там дуже потребують порятунку.

"Ми всі, українці, маємо битися за наших Героїв так само, як і вони за нас. Я розумію, що народ не треба вганяти в паніку під час війни, але хочеться з екранів чути менше "заспокійливих" осіб, а більше фактів. Правда болюча і жорстка, та мусимо її знати. Прошу дуже послухати інтерв'ю Святослава Паламара, Калини.

І нагадую, що в шапці мого профілю активне посилання на петицію. ПРОДОВЖУЄМО залишати свої голоси щодо екстракції військового гарнізону з "АЗОВСТАЛЬ" на територію 3-ї країни", - написала зірка.

Нагадаємо, Злата поговорила з дружинами "азовців" і звернулася до фоловерів.

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