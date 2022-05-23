Злата Огнєвіч розповіла, скільки коштів вона з артистами зібрала під час благодійних концертів

Артистка також подякувала всім українцям за підтримку і допомогу.

Злата Огнєвіч виклала в Instagram світлину, зроблену під час виступу на концерті на підтримку України. На ній артистка зазнімкована з українським прапором на мікрофоні.

Злата Огнєвіч

У дописі співачка розповіла, що вона з артистами зібрала під час благодійних концертів понад 4 500 000 млн гривень, які передадуть на допомогу Україні.

"Артфронт працює і ми з командою продовжимо наші справи!

Особлива атмосфера на цих концертах, я ще ніколи подібного не відчувала. У нас у всіх болить сильно, глибоко, але водночас - в кожному живе надія і віра в Перемогу України.

Я від серця дякую кожному українцю, з кожного куточку світу за таку ВАЖЛИВУ допомогу і небайдужість!

У боротьбі народжується нація. Наша боротьба триває вже не одне століття. Сила роду і предків допоможе нам Перемогти. А наше завдання - зберегти єдність, яку ми отримали зараз таким пекельним шляхом. Наше завдання - пам‘ятати: ХТО ми і ЗВІДКИ. З України", - написала Огнєвіч.

Нагадаємо, раніше Злата закликала прихильників щодня думати про нашу перемогу.

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