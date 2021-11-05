Злату Огнєвіч у рожевому купальнику з сексуальним декольте чоловік обмазав лікувальними грязями

Артистка сходила на побачення на водойму-лиман.
Сьогодні, 5 листопада, триває восьмий випуск романтичного реалітішоу "Холостячка". Головна героїня проєкту – Злата Огнєвіч – сходила на побачення з Андрієм Задворним.
Чоловік підготував для неї романтичну зустріч на узбережжі водойми-лиману з лікувальними грязями.
Там вони одне одного обмазали грязями. І артистці, і чоловікові дуже сподобалося це робити.
Андрій дуже ніжно обмазував всі частини тіла співачки, насолоджуючись процесом.
Злата була одягнена у суцільний рожевий купальник з сексуальним декольте, який чудово сидів на її стрункій фігурі.
На Андрієві були сині шорти.
Читайте також: