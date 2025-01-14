Злилася із природою: топмодель Ізабель Гулар топлес позувала на пляжі

40-річна бразильська топмодель і колишній "ангел" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – полетіла зі своїм нареченим – 33-річним німецьким футболістом Кевіном Траппом – святкувати новорічні свята на популярний серед селебріті острів Сент-Барт, звідки щодня публікує фото, демонструючи фігуру в бікіні та свої вечірні аутфіти.

Нові фото моделі виявилися більш пікантними. На них вона позувала топлес на кам'янистому березі під пальмою, на яку повісила свій рушник і верх від купальника.

instagram.com/izabelgoulart

Голі груди Ізабель прикрила розпущеним волоссям.

instagram.com/izabelgoulart

"Природа – моя святиня", — написала Гулар під фото.

Струнка фігура моделі – результат регулярних занять спортом. Ізабель зізнається, що поставила собі за мету тренуватися кожен день протягом години незважаючи на те, як сильно завантажений її день. Серед спортивних вправ бразилійка виділяє бічну планку з обертаннями, скручування у планці та присідання з еспандером. Також Гулар любить практикувати йогу та часто демонструє у фотоблогу свої фірмові стійки на голові.

Раніше, нагадаємо, елегантна Ізабель Гулар виходила на червону доріжку кінофестивалю Канна перед прем'єрою фільму "Бітлджюс Бітлджюс", режисером якого став Тім Бертон. Вона одягла чорну сукню-бюст'є зі стразами від бренду Ermanno Scervino.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

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