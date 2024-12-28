Злилися у ніжному поцілунку: переможниця "Холостяка-13" показала інтимне фото з Олександром Тереном

Інна Бєлєнь виклала знімок романтичного моменту з холостяком і прокоментувала свою перемогу у проєкті.

Переможниця 13-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк" – бізнесвумен, волонтерка і перекладачка німецької мови Інна Бєлєнь – опублікувала в Instagram інтимну світлину з головним героєм проєкту Олександром Тереном.

На фото вони злилися у ніжному поцілунку під час фінальної церемонії, на якій Олександр зізнався дівчині у своїй закоханості й одягнув на її палець каблучку.

Олександр Терен та Інна Бєлєнь/Instagram Інни Бєлєнь

"Цей шлях був складним, але твоє серце обрало мене. Дякую кожному, хто підтримував нас у цьому. Всі подробиці згодом", – написала Інна під знімком, заінтригувавши своїх підписників.

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