Злилися у поцілунку: переможниця "Холостяка-11" показала інтимне фото з Михайлом Заливакою

Анна Богдан виклала фото і відео з їхньої поїздки до Львова.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк", колишня дружина ексглави Офісу президента Андрія Богдана і нинішня дівчина Михайла Заливака — Анна Богдан — опублікувала в Instagram інтимний знімок. На ньому вона злилася у поцілунки з Михайлом. Фото було зроблено під час їхньої нещодавньої поїздки на Західну Україну. Вони позували на тлі Золочівського замку у Львівській області.

(щоб подивитися відео, гортайте вправо)

Богдан також виклала відео зі Львова, який є для їхньої пари особливим містом.

"Напевно, кожен має своє місце сили, місце, з яким у тебе пов'язані приємні спогади і, куди завжди хочеться повернутися. Для когось це тиха галявина посеред лісу, для когось пірс на озері або старовинний сарай, де ми ховалися у дитинстві від батьків.

Проходить час, але магія цих місць не зникає. І для нас з @kanyeeebear таким містом став — Львів. Це старовинне місто зі своєю історією і культурою, кожна вуличка якого просочена легендами. І тепер вони знають ще одну... про нас двох... адреналін... закоханость... пристрасть.

Саме тут 8 місяців тому почалася наша історія, яка отримала для деяких несподіваний, але щасливий фінал. Наше перше побачення, перший поцілунок назавжди залишиться у стінах Львова.

Тепер для нас це особливе місце, де пульс б'ється швидше, а почуття оживають, ніби це те саме перше побачення. І перебувати зараз тут, просто удвох без камер, команди програми "Холостяк" — це щось неймовірне", — поділилася Богдан.

Нагадаємо, дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлистун — показала їхню підрослу доньку Аріану.

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