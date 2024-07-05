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Злилися у пристрасному поцілунку: Джулія Робертс показала фото з чоловіком на честь річниці весілля

Злилися у пристрасному поцілунку: Джулія Робертс показала фото з чоловіком на честь річниці весілля

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Акторка здивувала шанувальників архівним фото.

56-річна американська акторка і володарка премії "Оскар" Джулія Робертс нечасто показує у своєму Instagram чоловіка та дітей, але заради сімейного свята зробила виняток.

Вона опублікувала фото, на якому знята в обіймах і пристрасному поцілунку зі своїм чоловіком – 54-річним кінооператором Деніелем Модером. А річ у тім, що 4 липня вони святкують 22 річницю від дня весілля.

Подружжя виховує трьох дітей: 19-річних двійнят Гезел і Фіннеаса, а також 16-річного Генрі.

Нагадаємо, раніше Джулія Робертс відвідала показ колекції весна-літо Jacquemus. Вона прилетіла до Франції, щоб з'явитися серед гостей модного шоу бренду, яке пройшло в музеї Fondation Maeght та було присвячене швейцарському художнику Альберто Джакометті.

Джулія Робертс / © Getty Images
Джулія Робертс / Фото: Getty Images

На захід зірка одягла дуже лаконічне й жіночне вбрання, яке включало елегантне чорне пальто з підкресленою талією та похилими плечима.

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