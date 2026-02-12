Злилися в поцілунку: бойфренд Дженніфер Еністон ніжно привітав акторку з 57-річчям

Джим Кертіс і Дженніфер Еністон

Голлівудський гіпнотизер Джим Кертіс привітав кохану з днем народження, яке вона відсвяткувала 11 лютого, і опублікував два знімки в Instagram. На одному з них вони цілуються.

"З Днем народження, моя ❤️", - захоплено написав Кертіс у пості, присвяченому Еністон.

На фото пара зазнімкована в момент поцілунку із заплющеними очима. Акторка була одягнена у темний топ без рукавів та довге намисто. А Кертіс мав бездоганний вигляд в чорній сорочці на ґудзиках, його сиве волосся було стильно розпатлане.

Пара також потішила шанувальників ще одним рідкісним знімком, на якому вони весело сміються, відпочиваючи на борту розкішної яхти. Дженніфер мала елегантний вигляд в чорній максісукні з витонченими рюшами на бретелях, доповненій багатошаровими золотими намистами та безліччю браслетів, а Кертіс одягнув лляну сорочку та штани оливкового кольору.

Нагадаємо, Кертіс та Еністон познайомилися завдяки друзям, і чутки про їхній роман уперше з'явилися у липні 2025 року. Раніше ми розповідали, про 10 чоловіків Дженніфер Еністон, з якими зустрічалася або з якими була одружена акторка.