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Змінила бікіні на шубу: Алессандра Амбросіо відпочиває на модному гірськолижному курорті

Змінила бікіні на шубу: Алессандра Амбросіо відпочиває на модному гірськолижному курорті

Алессандра Амбросіо в Аспені / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Модель проміняла тропіки на снігові гори.

42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — ще нещодавно веселилася на вечірці в Бразилії, а вже сьогодні опублікувала серію знімків із засніженого Аспена — популярного серед селебріті гірськолижного курорту в США.

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Але зняла своє улюблене бікіні і позувала вже у теплішому одязі. Вона одягла шубу, білі джогери та мунбути з хутром. Свій зимовий лук модель доповнила сумкою Saint Laurent, білою шапкою Moncler, шарфом та сонцезахисними окулярами у білій оправі.

Алессандра Амбросіо в Аспені / © Instagram Алессандри Амбросіо
Алессандра Амбросіо в Аспені / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо
Алессандра Амбросіо в Аспені / © Instagram Алессандри Амбросіо
Алессандра Амбросіо в Аспені / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо позувала на яхті у мініспідниці та з мокрим волоссям. Так вона рекламувала свою лінійку одягу, випущену спільно з брендом PatBO.

Алессандро Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо
Алессандро Амбросіо / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

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